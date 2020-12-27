Seren Serengil'in sağlık açıklaması ortalığı karıştırdı! Ünlü isimden gerilimi artıracak yeni paylaşım 'Emniyet işe el attı'

Beyaz TV'de geniş bir seyirci kitlesi olan ‘Söylemezsem Olmaz’ programının sunucularından olan Seren Serengil 2. kez mide ameliyatı geçirmiş ve sonrasında hızla kilo vermeye başlamıştı. Ünlü magazin yorumcusu ve şarkıcı Seren Serengil’in Instagram story'sinden Serkan Dağıstan'lının paylaştığı ve Serengil'in rahatsızlığını dile getirdiği bir paylaşım yapılmıştı.



Bu gönderinin üzerine ünlü yorumcunun kendisi, endişeye kapılan sevenleri için sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili ve takipçilerinden dua istediği yeni bir açıklama yayınlamıştı.

46 KİLOYA DÜŞTÜM! OLMASAM YAZA ÇIKMAZMIŞIM...

Sevgili canlarım, o kadar merak edenim ve sevenim varmış ki insan hastayken en çok ihtiyacı olan şey buymuş... Ben maalesef büyük sağlık sorunları yaşıyorum. Önceleri belli etmemeye çalıştım annem üzülmesin sizler üzülmeyin diye ama iş biraz ciddiye bindi. 46 kiloya düştüm ve vermeye devam ediyorum... Geri dönüşüm ameliyatına vücut hazır mı, şu aşamada kaldırır mı vücut. Bunun kararı için salı günü tekrar tetmierim yapılacak. Bazen aylarca yoğum bakımda kalabiliyormuşuz. Tehlikeli ve zor bir süreç ama öte yandan da olmasam yaza çıkmazmışım... Dualarınızla yine bunuda atlatacağım... İyiyim. Dinleniyorum, serum takılıyor. İyi olacağım İnşallah...

49 yaşındaki ünlü güzel Serengil'den 46 kiloya düştüğünü belirttiği ve hastalığının ciddiyetini ortaya koyduğu bu gönderinin üzerine yeni bir paylaşım daha geldi.

ASILSIZ BİR SÜRÜ İDDİA VE ÇİRKİNLİKLER... EMİNİYET İŞE EL ATTI

Sevgili takipçilerim, sevenlerim, benim hakkımda asılsız bir sürü iddia ve çirkinlikler yazan iftiralar atan bir grup kadın var bunları az çok kimler biliyorsunuz... bunlar bir olup işleri güçleri olmadığından her gün bir şeyler üretiyorlar. Bunlardan bir tanesinin bir gazeteden kovulma nedeni bu iftiralar ve tehditlerdir. Hala bunları fake hesaplardan yapmaya devam etmektedir. Bunlar bir örgüt olarak birlikte hareketlerine devam etmektedirler. Bunların sayfaları birbirleriyle olan bağlantıları birlikte hareket edip iftiralar attıkları tarafımızdan bilinmekteydi. Ancak ispat süreci uzun sürüyor ip adresleri yurtdışı olduğundan biz yarın bu kişilerin adlarıyla ve bunların benle uğraşma nedenleriyle savcılığa şahıslara şikayette bulunacağız. Bu tür yalan ve iftiraları tanıdıkları basın mensuplarına da yazdırıyorlar. Onlar hakkında da suç duyurusunda bulunacağız. İtibar etmeyiniz... Biraz daha yazmalarını bekledik. Bugün itibarıyla emniyet işe el attı.

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