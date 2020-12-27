Sezin Akbaşoğulları Kırmızı Oda'dan Uyanış Büyük Selçuklu dizisine transfer oldu

TRT 1'in yayınlandığı ilk günden itibaren sezona damgasını vuran Uyanış Büyük Selçuklu dizisinden bomba bir haber daha geldi. Büyük Selçuklu İmparatorluğu döneminin anlatıldığı iddialı yapım; konusu, çekim tekniklerindeki kalitesi, kadrosu ve dizi oyuncularının sergilediği başarılı performansıyla gündemden düşmemeye devam ediyor.



Seyirciyi ekran başına kilitleyen dizi Uyanış Büyük Selçuklu kadrosuna yeni bir isim katılıyor.

Birsen Altuntaş'ın sosyal medya hesabından paylaştığı habere göre, başarılı oyuncu Sezin Akbaşoğulları Diriliş Ertuğrul dizisine 16. bölüm ile dahil oldu. Sevilen oyuncunun hangi karakter ile dizide yer alacağı ise şimdiden merak konusu.

Sezin Akbaşoğulları, en son TV 8'in her bölümü ile çok ses getiren Kırmızı Oda dizisinde Hediye rolü ile ekranlarda yerini almıştı. Güzel yıldızın konuk oyuncu olduğu dizideki karakteri ve başarılı performansı hayranları tarafından büyük beğeni toplamıştı.

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Gürkan Uygun, Ekin Koç, Leyla Lydia Tuğutlu, İlker Kızmaz, Mehmet Özgür, Cemal Toktaş, Osman Sonant, Sevda Erginci, Murat Garipağaoğlu, Bülent Alkış, Çiğdem Selışık, Ali Gözüşirin, Leyla Feray, Serdar Kılıç, Volkan Keskin, Mehmet Bozdoğan, Ertuğrul Postoğlu, Nik Xhelilaj, Janbi Ceylan, Şifanur Gül, Pınar Töre, Emre Erçil, Muhammed Emre Kaya, Egemen Yavuz, Beyzanur Mete gibi güçlü oyuncu kadrosuyla seyirci buluşuyor.

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