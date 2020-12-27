Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca Mehmet Akif Ersoy paylaşımıyla gönülleri fethetti

Atv'nin salı akşamları seyirciyi ekran başına kilitleyen fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır rolü ile karşımıza çıkan Oktay Kaynarca sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım ile gündem oldu.

EDHO'nun yıldız ismi Oktay Kaynarca, İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy'u ölüm yıl dönümünde anarak mezarı başında çekilmiş olduğu fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. Sevilen oyuncu, Mehmet Akif Ersoy fotoğrafı ve paylaşımına düştüğü notuyla adeta gönülleri fethetti.

Bir milletin İstiklal Marşını yazmak kaç kişiye nasip olabilir ki? Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın diyen büyük şair Mehmet Akif Ersoy'u ölüm yıldönümünde bir kez daha anmak... Mekanı cennet olsun...