Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli ve Cumali'si Necip Memili'den set paylaşımı

Show TV'nin iddialı dizisi Çukur'dan yeni haber! 4. sezonuyla pazartesi akşamları seyirci ile buluşan rekortmen dizinin yeni bölümleri kadar oyuncuları da merak konusu olmaya devam ediyor. Dizi oyuncularının adeta fenomenleştiği yapım hayranlarının yakın markajında kalmayı sürdürüyor.

Çukur'un önemli karakterlerinden Cumali'ye hayat veren Necip Memeli yaptığı set paylaşımı ile hayranlarını sevindirdi. Gerçek hayatta da yakın dost olduğu dizide Yamaç'ı canlandıran Aras Bulut İynemli ile çekildikleri fotoğrafı sosyal medyadan takipçilerine sundu.

Necip Memili'nin Aras Bulut İynemli'ye "Gardaşııım, canım benim" notuyla yaptığı selfie paylaşımı işte karşınızda...

Öte yandan yakışıklı oyuncu Aras Bulut İynemli'nin takipçilerine sosyal medya hesabından "İyi pazarlar" notuyla pazar pozu vermesi hayranlarını ayrıca mutlu etti.

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