Sefirin Kızı'nın Nare'si Neslihan Atagül'den dikkat çeken doğa pozları
Sefirin Kızı dizisinde Nare rolüyle ekranlara gelen güzelliği ve performansıyla adından söz ettiren Neslihan Atagül sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarıyla yine dikkatleri üzerine çekti. Attığı her adımla çok konuşulan ünlü ismin "Doğada olmak doğamda var..." notuyla takipçilerine sunduğu yeni fotoğrafları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
Star TV'nin sevilen yapımlarından Sefirin Kızı dizisinde Engin Akyürek ile başrolleri paylaşan Neslihan Atagül magazin gündeminde kalmayı sürdürüyor.
Nare karakteri ile bu sezonda fırtınalar gibi esen başarılı oyuncu, doğada çekildiği ve duru güzelliğini gözler önüne serdiği yeni fotoğrafları ile hayranlarını sevindirmeye devam ediyor.
Son dönemin başarılı kadın oyuncuları arasında öne çıkan isimlerden olan güzel oyuncu, sosyal medya hesabından paylaşımlar yapmayı sürdürüyor. Hayranlarının yakın markajındaki genç oyuncunun doğal halleriyle yine göz doldurduğu Instagram'dan yaptığı o fotoğraflar işte karşınızda...
Ünlü oyuncu son gönderisini "Doğada olmak doğamda var..." notuyla sevenlerine sundu.
Atagül'ün gönderilerine kısa sürede binlerce beğeni yağdı.