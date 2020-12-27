Kuruluş Osman'a bomba transfer! Ünlü isim fenomen dizinin kadrosuna katıldı

Atv ekranlarında ikinci sezonuyla seyirciyle buluşan Kuruluş Osman dizisi ekranlarda fırtınalar gibi esmeye devam ediyor. Reyting rekorları kıran ünlü dizi, hayranlarını sevindirecek sürpriz bir haberle yine gündemde!



Bozdağ filmin yapımını üstlendiği Burak Özçivit'in başrolünde olduğu iddialı dizi güçlü oyuncu kadrosunu genişletmeye devam ediyor.

Birsen Altuntaş'ın sosyal medya hesabından paylaştığı habere göre, reyting rekorları kıran Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna Tekin Temel dahil oldu.

Oyunculuk kariyerinde birçok dizi ve filmde yer alan ünlü isim; Semur Şeytanın Kabilesi, Sevda Kuşun Kanadında, Aşk Ve Günah, Memleket Hikayeleri – Deryalar, İntikam, Sevdaluk, Güneşi Beklerken, Suskunlar, Merhaba Hayat, Veda, Sensiz Yaşayamam, Hür Adam, Güz Gülleri, Ezel, Cam Kırıkları, Gece Gündüz, Oğlum İçin, Hırsız Polis, Acı Hayat, Metro Palas, Büyük Buluşma, Çocuklar Duymasın, Üvey Baba, Yılan Hikayesi, Ayrılsak Da Beraberiz, Ruhsar, Böyle Mi Olacaktı, Tatlı Kaçıklar, Çiçek Taksi ve Meryem gibi bilinen projelerde seyirci ile buluştu.

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