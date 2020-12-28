Sefirin Kızı'nın Nare'si Neslihan Atagül'den yeni pozlar

Star TV'nin sevilen yapımlarından Sefirin Kızı dizisinde Engin Akyürek ile başrolleri paylaşan Neslihan Atagül magazin gündeminde kalmayı sürdürüyor.

Nare karakteri ile bu sezonda fırtınalar gibi esen başarılı oyuncu, doğada çekildiği ve duru güzelliğini gözler önüne serdiği yeni fotoğrafları ile hayranlarını sevindirmeye devam ediyor.

Son dönemin başarılı kadın oyuncuları arasında öne çıkan isimlerden olan güzel oyuncu, sosyal medya hesabından paylaşımlar yapmayı sürdürüyor. Hayranlarının yakın markajındaki genç oyuncunun doğal halleriyle yine göz doldurduğu Instagram'dan yaptığı o fotoğraflar işte karşınızda...

Ünlü oyuncu son gönderisini "Doğada olmak doğamda var..." notuyla sevenlerine sundu.

Atagül'ün gönderilerine kısa sürede binlerce beğeni yağdı.

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