Yılbaşı çekilişi 2021 canlı izleme linki burada: Milli Piyango yılbaşı çekilişi canlı nasıl izlenir?

Milli Piyango yılbaşı çekilişi 2021 için nefesler tutuldu. MPİ ve noter yetkilileri eşliğinde yapılacak olan çekiliş içi tam bilet 100 TL, yarım bilet 50 TL ve çeyrek bilet ise 25 TL olarak belirlendi. 31 Aralık akşamı yapılacak Milli Piyango yılbaşı çekilişi 2021'de yalnızca bir kişi 100 bin TL büyük ikramiyenin sahibi olacak. Şans oyunu tutkunları Milli Piyango yılbaşı çekilişi canlı nasıl izlenir? Yılbaşı çekilişi canlı izleme linki sizlerle...

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ 2021 SAAT KAÇTA, CANLI HANGİ KANALDA?

2021 Milli Piyango yılbaşı çekilişi 31 Aralık Perşembe günü Milli Piyango TV’den canlı olarak takip edilebilecek. Büyük ikramiye çekilişi ise Kanal D ekranlarından da canlı izlenebilecek.

MPİ YILBAŞI BİLET SORGULAMA 2021 EKRANI!





Akşam saat 23:00 itibarıyla büyük ikramiye ve amorti çekilişleri gerçekleştirilecek. 23:00’ten itibaren Kanal D ekranlarında büyük ikramiye sonucu açıklanmaya başlanacak ve nefesler tutulacak. Çekiliş büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek.

Dileyen vatandaşlar sonuçlara MPİ'nin sitesi üzerinden ya da akşam.com.tr üzerinden ulaşabilecek.

Milli Piyango 2021 çekiliş sonuçları ne zaman belli olacak? Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi saat kaçta?

Bilet satışı ne zaman bitiyor? Milli Piyango yılbaşı biletleri 2021 saat kaça kadar satılacak?

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI

Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatlarının belirledi. İşte bu yıl için geçerli olan bilet fiyatları;

TAM BİLET NE KADAR?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi tam biletleri 100 TL'ye satılıyor.

YARIM BİLET NE KADAR?

Yılbaşı özel çekilişi yarım bilet fiyatı 50 TL.

ÇEYREK BİLET FİYATI NE KADAR?

Yılbaşı özel çeyrek bilet 25 TL olarak açıklandı.