2020 ve 2019 yılında amorti numaraları yoğun ilgi görüyor. Geçen yıl yapılan çekilişte biletin son rakamlarına göre vatandaşlar amorti ikramiyelerini almıştı. Bu yıl Milli Piyango tarafından tam bilet 100, yarım bilet 50 ve çeyrek bilet fiyatı ise 25 TL üzerinden satışı yapıldı. 2019-2020 Milli Piyango amorti çıkan numaralar kaç? Geçen yıl hangi numaralara amorti ikramiyesi çıktı?

2019-2020 AMORTİ ÇIKAN NUMARALARI KAÇ?

2019 yılında MPİ canlı yayına geçtiği esnada gerçekleştirdiği amorti çekilişlerinde numaralar 4 ve 9 olmuştu.

2020 yılında Milli Piyango yılbaşı çekilişinde amorti çıkan rakamlar 4 ve 8 olmuştu. Şans oyununu oynayanlar son 1 rakamına göre 80 TL amorti ikramiyesi kazandılar.

MPİ BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AMORTİ NEDİR, NE KADAR İKRAMİYE VERİR?

Milli Piyango İdaresi’nin her çekilişte tespit ettiği 2 şanslı rakama amorti adı veriliyor. Bilet numaralarının son hanesine bakılarak belirlenen bu ikramiye türünde şanslı kişiler bilet ücretini geri alabiliyor. Örnek olarak biletinin son hanesi “6” olan bir kişi amorti rakamının 6 olması halinde en kötü ihtimalle bilet için ödediği ücreti geri alabilecek.