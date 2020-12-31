Amorti 2021 nasıl ve nereden alınıyor? Milli Piyango amorti parası alma yerleri!

Amorti, bir biletin değeri kadar olan parayı ifade etmektedir. Bu yıl bilet fiyatları Milli Piyango tarafından tam bilet 100 TL, yarım 50 TL, çeyrek bilet 25 TL olarak açıklandı. Akşam gerçekleşecek olan çekilişi ile beraber Amorti 2021 nasıl ve nereden alınıyor? sorusu yanıtı aranan başlıklardan olacak. Şans oyunun tutkunları için Milli Piyango amorti parası alınacak yerler

AMORTİ 2021 NASIL VE NEREDEN ALINIYOR?

Milli Piyango biletinin son 3 ( üç ) rakamına kadar isabet eden ikramiye tutarlarını Milli Piyango gezici ve sabit bayileri ödemek zorundadır. Bu bayiler son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de ikramiyelerini ödeyebilirler. Bu tutarlar üzerindeki ikramiyeler bayi ödeme yetkisi dışındadır.

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Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar olan ikramiyeleri öderler.

2019-2020 Milli Piyango amorti çıkan numaralar kaç? Geçen yıl hangi numaralara amorti ikramiyesi çıktı?

Amorti ne demek? Milli Piyango amorti nedir, ne kadar kazandırıyor?

Yılbaşı çekilişi için bilet kupürlerine bakılmaksızın, 1.000.000.- ( Bir milyon TL. ) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Milli Piyango Şube Müdürlüklerince ödenir.

Sonuncu ikramiye kategorisi (Amorti) için kazanan numaralar, her çekiliş için 2 adet, “tek haneli numara” olacaktır. Bu 2 adet “tek haneli numara”, birinde 4 veya daha düşük rakamları (0, 1, 2, 3 veya 4), diğerinde 5 veya daha yüksek rakamları içerecek (5, 6, 7, 8 ve 9) ve iki ayrı küreden çekilecektir.

Yılbaşı çekilişi 2021 canlı izleme linki burada: Milli Piyango yılbaşı çekilişi MPİ TV canlı nasıl izlenir?