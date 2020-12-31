Amorti kelimesi, Milli Piyango çekilişlerinde çok sık geçen ifadelerden biridir. Şans oyunu tutkunları bugün gerçekleşecek olan çekiliş ile beraber nefeslerini tuttu. Bu sene tam bilet 100 TL, yarım 50 TL, çeyrek ise 25 TL olarak açıklanmıştı. Büyük ikramiye çekilişi ile belli olacak Amorti nedir, ne demek? Milli Piyango amorti nasıl bakılır, geçen yıl hangi rakamlara çıktı?

AMORTİ NEDİR, NE DEMEK?

Milli Piyango biletinin her çekilişte son rakamına göre biletlere verilmekte olan ikramiye. Değeri biletin değeri kadardır. Amorti çekilişleri, büyük ikramiye çekilişlerinin başladığı saatte tamamlanır. Amortide iki rakam yer almaktadır. Bunun bir ileri noktası ise tutarı daha fazla olan teselli ikramiyesidir.

31 Aralık Perşembe günü yapılacak olan çekilişin ise 21.00 ile 23.00 saatleri arasında yapılarak Milli Piyango sonuçları açıklanması tahmin ediliyor.

GEÇEN YIL AMORTİ ÇIKAN RAKAMLAR NELERDİ?

Geçtiğimiz yıl Milli Piyango yılbaşı çekilişinde amorti çıkan rakamlar 4 ve 8 olmuştu. Şans oyununu oynayanlar son 1 rakamına göre 80 TL amorti ikramiyesi kazandılar.