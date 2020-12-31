Milli Piyango amorti 2021 numaraları AÇIKLANIYOR... Amorti sonuç sorgulama sayfasına nasıl ulaşılır?

Amorti 2021 numaraları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunların büyük ikramiye tam 100 bin TL. Herhangi bir ikramiye kazanamamış olan kişiler amorti biletlerinin sorgulamasını yapıyor. En çok ve sık sık aranan konu başlıklarından olan amorti numaraları çekilişin sonunda belli oluyor. Amorti 2021 numaraları açıklanıyor. İşte Amorti rakamları sonuç sorgulama sayfası...

AMORTİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinin sonuçlarına göre kazanan bilet numaraları belli olduktan sonra satın aldığınız bilete amorti çıkıp çıkmadığını bilet numaranızı sisteme giriş yaparak sorgulayabildiğiniz gibi sıralı tam liste açıklandığında listeden amorti rakamlarını öğrenerek biletinizi kendiniz de kontrol edebilirsiniz.

AMORTİ SONUÇ SORGULAMA EKRANI

AMORTİ RAKAMLARI NEDİR?

Milli Piyango çekilişinde en çok merak edilen rakamlar arasında amorti rakamları yer alır. Amorti rakamları Milli Piyango biletinin son rakamları olarak kabul edilir. Çekilişte 2 tane amorti rakamı belirlenir. Çekilen 2 rakamdan birisi biletinize çıkmışsa amorti tutturmuş sayılırsınız.

AMORTİ BİLET NE KADAR KAZANDIRIR?

Satın aldığınız bilete amorti ikramiyesi isabet etmişse biletinizin bedelini kazanmış sayılırsınız.