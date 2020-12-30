Milli Piyango Yılbaşı çekilişi canlı yayında izlenebilecek. Milli Piyango Yılbaşı çekilişi Kanal D ve teve2'de ekrana gelecek. Peki, Milli Piyango 2021 çekilişi saat kaçta? MPİ yılbaşı özel çekiliş sonucu kaçta belli olur? Milli Piyango çekilişine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz...

MİLLİ PİYANGO 2021 ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Milli Piyango Yılbaşı çekilişi 23:00'da Kanal D ve teve2 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Milli Piyango Yılbaşı Sonuçları 31 Aralık 2020 gecesi çekilişten hemen sonra www.millipiyangoonline.com'da açıklanacak.

millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV Youtube kanalından saat 14.30’da canlı yayınlanmaya başlayacak olan yılbaşı çekilişinde, büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar, çekilişe devam edilecek.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Yılbaşı çekilişi için heyecanlı bekleyiş başladı. Yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiyesi 100 milyon lira olarak, Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 100 TL, yarım 50 TL ve çeyrek bilet 25 TL olarak belirlendi.

TOPLAM İKRAMİYE TUTARI 563 MİLYON 400 BİN TL

Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecek. Milli Piyango Yılbaşı Sonuçları 31 Aralık 2020 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da açıklanacak.

Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 563 milyon 400 bin TL olacağı belirtildi.