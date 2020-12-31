Bilet satışları için son saatler! Milli Piyango yılbaşı biletleri 2021 saat kaça kadar satılacak, nereden alınır?

Bu akşam büyük ikramiye çekilişi Kanal D ekranında canlı olarak aktarılacak. Henüz Milli Piyango yılbaşı biletleri 2021 almamış olan kişiler, biletlerin nereden ve saat kaça kadar alınacağına dair arama yapmaya başladı. Bu yıl tam bilet 100 TL, yarım 50 TL ve çeyrek ise 25 TL olarak belirlendi. Bilet satışı ne zaman bitiyor? Milli Piyango yılbaşı biletleri 2021 saat kaça kadar satılacak, nereden alınır? İşte MPİ bilet satışına dair tüm detaylar...

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETLERİ 2021 SAAT KAÇA KADAR SATILACAK?

Şans oyununu oynayan vatandaşlar heyecanla Milli Piyango sonuçlarını beklemeye başladılar. Yılbaşı çekilişi millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV Youtube kanalından saat 14.30'da canlı yayınlanmaya başlayacak. Büyük ikramiye ve amorti çekilişi ise 23:00'da yapılacak. Milli Piyango bilet satışları ise saat 14:00'e kadar devam edecek.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI

Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatlarının belirledi. İşte bu yıl için geçerli olan bilet fiyatları;

TAM BİLET NE KADAR?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi tam biletleri 100 TL'ye satılıyor.

YARIM BİLET NE KADAR?

Yılbaşı özel çekilişi yarım bilet fiyatı 50 TL.

ÇEYREK BİLET FİYATI NE KADAR?

Yılbaşı özel çeyrek bilet 25 TL olarak açıklandı.