Masumlar Apartmanı dizisi için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. Dizi ilk bölümü ile bu akaşm TRT1 ekranlarında olacak. Yönetmenliğini Çağrı Lostuvalı'nın yaptığı dizi gerçek bir hayat hikayesini konu ediniyor. Peki, Masumlar Apartmanı hangi kitaptan uyarlama? Masumlar Apartmanı gerçek hikayesi nedir?

MASUMLAR APARTMANI HANGİ KİTAPTAN UYARLAMA?

Gülseren Budayıcıoğlu'nun “Madalyonun İçi” romanından uyarlandı.

MASUMLAR APARTMANI KONUSU NEDİR?

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci’nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci’nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han’ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben’in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. “Aşk”, İnci ve Han’ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?

MASUMLAR APARTMANI OYUNCULARI

“Masumlar Apartmanı” dizisinin başrollerini Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu, Ezgi Mola ve Merve Dizdar paylaşıyor. Dizinin kadrosunda Alper Saldıran, Metin Coşkun, Esra Ruşan, Atilla Şendil, Emir Özden, Uğur Uzunel ve Gizem Katmer yer alıyor.