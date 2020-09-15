Masumlar Apartmanı İnci kimdir? Farah Zeynep Abdullah kaç yaşında, aslen nereli?

Ekranların yeni soluklu dizisi Masumlar Apartmanı 15 Eylül Salı saat 20.00'da izleyici ile buluşuyor. Dizi Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyon'un İçi isimli romanından uyarlandı. Masumlar Apartmanı'nda İnci karakterine Farah Zeynep Abdullah hayat veriyor. Farah Zeynep Abdullah İnci ile, radyoda çalışan bir kızın Masumlar Apartmanı'na taşınmasıyla değişen hayatını yansıtacak.

MASUMLAR APARTMANI İNCİ KİMDİR?

Bir radyoda programcı olarak çalışan İnci, korumacı dedesi Memduh ve kardeşi Ege ile birlikte yaşamaktadır. İnci’nin hayatı Han’la tesadüfen tanışması ve Masumlar Apartmanı‘na taşınmasıyla büyük ölçüde değişecektir.

FARAH ZEYNEP ABDULLAH KİMDİR?

Farah Zeynep Abdullah 17 Ağustos 1989 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Irak Türkmenlerinden olan bir baba ile Türk ve Boşnak kökenli bir annenin kızı olarak İstanbul'da doğdu. Lisenin bir kısmını İstanbul Saint Michel Fransız Lisesi'nde okudu. Ancak daha sonra babasının işi gereği kaydını İngiltere'ye aldırarak, lise öğrenimini bu ülkede tamamladı. Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı dizinin 2. sezonundan sonra diziden ayrılarak, oyunculuk kariyeri için kaydını dondurduğu Kent Üniversitesi (İngiltere) Fransızca-Drama bölümüne dönüp, eğitimini tamamladı ve 2013'te diplomasını aldı. Ayrıca, kadın-erkek eşitliği ile ilgili bir kampanya olan HeForShe reklamında oynadı. Amnesty Türkiye'nin de gönüllü destekçisidir.

Farah Zeynep, üniversiteye başlamaya hazırlanırken Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı dizi için teklif aldı. İngiltere'deki okuluna dönmesine üç gün kala, deneme çekimlerinde başarılı bulunduğunu ve "Aylin" rolüne seçildiğini öğrendi. Bu dizide dört çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu olan Aylin'i canlandırdı. Daha sonra Yılmaz Erdoğan'ın filmi Kelebeğin Rüyası'nda oynadı. Bu filmde baş rolleri Kıvanç Tatlıtuğ ve Mert Fırat ile paylaştı. 2014 senesinde Star TV'de yayınlanan Kurt Seyit ve Şura adlı dizide başrol oynadı. Ardından 14 Şubat 2014'te Kerem Deren'in yönetmenliğini üstlendiği "Bi Küçük Eylül Meselesi" filminde Engin Akyürek ile baş rolü paylaştı. Çağan Irmak'ın yönettiği 2014 yılının en başarılı filmlerinden olan Unutursam Fısılda filminde Hümeyra'nın da oynadığı Hatice (Ayperi) karakterinin gençliğini canlandırdı. Ayrıca oyuncu Barbie Prenses ve Rockstar animasyon filmindeki "Prenses Azra"yı seslendirdi.

FARAH ZEYNEP ABDULLAH DİZİLERİ

Öyle Bir Geçer Zaman ki - 2010/2012 Kurt Seyit ve Şura - 2014 Muhteşem Yüzyıl Kösem - 2016/2017 Gülizar - 2018 Masumlar Apartmanı - 2020

FARAH ZEYNEP ABDULLAH FİLMLERİ

Kelebeğin Rüyası - 2013 Bi Küçük Eylül Meselesi - 2014 Unutursam Fısılda - 2014 Barbie Prenses ve Rockstar - 2015 Ekşi Elmalar - 2016 Arif v 2016 - 2018 Bizim İçin Şampiyon - 2018

Masumlar Apartmanı Safiye kimdir? Ezgi Mola kaç yaşında, nereli?

Masumlar Apartmanı Gülben kimdir? Merve Dizdar kaç yaşında, dizileri nelerdir?

Masumlar Apartmanı Uygar kimdir? Alper Saldıran kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?