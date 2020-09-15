Masumlar Apartmanı İnci kimdir? Farah Zeynep Abdullah kaç yaşında, aslen nereli?
Masumlar Apartmanı TRT 1 ekranı üzerinden izleyici karşısına çıkıyor. Dizi ilk bölümü ile 15 Eylül Salı akşamı ekrana geliyor. Masumlar Apartmanı başrol oyuncularından Farah Zeynep Abdullah dizide İnci karakterini canlandırıyor. İnci bir radyoda programcı olarak çalışıyor. Farah Zeynep Abdullah İnci karakterinin ruh hallerini başarılı bir şekilde yansıtıyor.
Ekranların yeni soluklu dizisi Masumlar Apartmanı 15 Eylül Salı saat 20.00'da izleyici ile buluşuyor. Dizi Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyon'un İçi isimli romanından uyarlandı. Masumlar Apartmanı'nda İnci karakterine Farah Zeynep Abdullah hayat veriyor. Farah Zeynep Abdullah İnci ile, radyoda çalışan bir kızın Masumlar Apartmanı'na taşınmasıyla değişen hayatını yansıtacak.
MASUMLAR APARTMANI İNCİ KİMDİR?
Bir radyoda programcı olarak çalışan İnci, korumacı dedesi Memduh ve kardeşi Ege ile birlikte yaşamaktadır. İnci’nin hayatı Han’la tesadüfen tanışması ve Masumlar Apartmanı‘na taşınmasıyla büyük ölçüde değişecektir.
FARAH ZEYNEP ABDULLAH KİMDİR?
Farah Zeynep Abdullah 17 Ağustos 1989 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Irak Türkmenlerinden olan bir baba ile Türk ve Boşnak kökenli bir annenin kızı olarak İstanbul'da doğdu. Lisenin bir kısmını İstanbul Saint Michel Fransız Lisesi'nde okudu. Ancak daha sonra babasının işi gereği kaydını İngiltere'ye aldırarak, lise öğrenimini bu ülkede tamamladı. Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı dizinin 2. sezonundan sonra diziden ayrılarak, oyunculuk kariyeri için kaydını dondurduğu Kent Üniversitesi (İngiltere) Fransızca-Drama bölümüne dönüp, eğitimini tamamladı ve 2013'te diplomasını aldı. Ayrıca, kadın-erkek eşitliği ile ilgili bir kampanya olan HeForShe reklamında oynadı. Amnesty Türkiye'nin de gönüllü destekçisidir.
Farah Zeynep, üniversiteye başlamaya hazırlanırken Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı dizi için teklif aldı. İngiltere'deki okuluna dönmesine üç gün kala, deneme çekimlerinde başarılı bulunduğunu ve "Aylin" rolüne seçildiğini öğrendi. Bu dizide dört çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu olan Aylin'i canlandırdı. Daha sonra Yılmaz Erdoğan'ın filmi Kelebeğin Rüyası'nda oynadı. Bu filmde baş rolleri Kıvanç Tatlıtuğ ve Mert Fırat ile paylaştı. 2014 senesinde Star TV'de yayınlanan Kurt Seyit ve Şura adlı dizide başrol oynadı. Ardından 14 Şubat 2014'te Kerem Deren'in yönetmenliğini üstlendiği "Bi Küçük Eylül Meselesi" filminde Engin Akyürek ile baş rolü paylaştı. Çağan Irmak'ın yönettiği 2014 yılının en başarılı filmlerinden olan Unutursam Fısılda filminde Hümeyra'nın da oynadığı Hatice (Ayperi) karakterinin gençliğini canlandırdı. Ayrıca oyuncu Barbie Prenses ve Rockstar animasyon filmindeki "Prenses Azra"yı seslendirdi.
FARAH ZEYNEP ABDULLAH DİZİLERİ
- Öyle Bir Geçer Zaman ki - 2010/2012
- Kurt Seyit ve Şura - 2014
- Muhteşem Yüzyıl Kösem - 2016/2017
- Gülizar - 2018
- Masumlar Apartmanı - 2020
FARAH ZEYNEP ABDULLAH FİLMLERİ
- Kelebeğin Rüyası - 2013
- Bi Küçük Eylül Meselesi - 2014
- Unutursam Fısılda - 2014
- Barbie Prenses ve Rockstar - 2015
- Ekşi Elmalar - 2016
- Arif v 2016 - 2018
- Bizim İçin Şampiyon - 2018