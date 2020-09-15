Masumlar Apartmanı Uygar kimdir? Alper Saldıran kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?
Masumlar Apartmanı izleyici ile nihayet buluşuyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun romanından uyarlanan dizide Uygar karakterine Alper Saldıran hayat veriyor. Alper Saldıran oyunculuğu ile göz doldururken seyirciden de tam not alıyor. Dizide Uygar İnci'yi geri kazanmak için elinden gelen her şeyi yapacak.
Masumlar Apartmanı 15 Eylül Salı akşamı ilk bölümüyle seyirci karşısına geçecek. Masumlar Apartmanı dizisinde Uygar karakterini canlandıran Alper Saldıran da başrol oyuncuları arasında dikkatleri üzerine çekiyor. Dizide Uygar, İnci'yi geri kazanmak için elinden gelen her şeyi yapmaya hazır bir karakterdir. Alper Saldıran oyunculuğu ile karakterin hakkını veriyor.
MASUMLAR APARTMANI UYGAR KİMDİR?
Uygar, İnci'yi zamanında kaybetmiştir. Ancak genç kadını yeniden kazanmak için elinden gelen her şeyi yapmaya hazırdır.
Masumlar Apartmanı'nda Uygar'a Alper Saldıran hayat veriyor.
ALPER SALDIRAN KİMDİR?
Alper Saldıran 16 Eylül 1984 yılında dünyaya gelmiştir. Sahneye ilk kez 5 yaşında, anaokulunda oynadığı piyeslerle çıktı; hemen ardından folklore, özellikle Kafkas danslarına yöneldi. İlkokul boyunca hem tiyatroya, hem dansa aralıksız devam etti. Turizm Lisesinden mezun olan Saldıran, Marmara Üniversitesi Turizm Bölümü’ne geçiş yaptı ancak okulunun ikinci yılı biterken meslek olarak oyunculuğu seçti.
Üniversite döneminde, Turgut Özakman’ın “Fehim Paşa Konağı” adlı oyununda Yusuf karakterini canlandırdı; bu rolüyle Üniversiteler Arası Tiyatro Yarışmasında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü aldı. Ardından “Bir Dilim Aşk”taki Burak rolüyle ilk televizyon dizisinde yer aldı.
Marmara Üniversitesi’nden ayrıldıktan sonra, 2005 yılında Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü’ne burslu olarak başladı. Yeni okulunun 1. sınıfında “Son Dünya” adlı oyunda görev aldı ve Avrupa ile Akdeniz ülkelerini kapsayan Mısır Tiyatro Festivali’ne öğrenci olarak katıldı. Ertesi yıl aynı programa katılan diğer tiyatro öğrencileriyle beraber, “Babil Kulesi” oyununda rol aldı.
Okul döneminde “Kara İnci” ve “Derman” dizileriyle televizyon kariyerine devam etti. Ardından ses getiren Vodafone reklamları ve “Melekler Korusun” dizisi... Aynı dönemde “Hizmetçiler” adlı tiyatro oyununda Hanımefendi rolünü oynadı.
Alper Saldıran, tiyatro bölümünden mezun olduktan sonra, dizi ve film oyunculuna devam etti. “Yerden Yüksek” dizisinde Feyyaz, ilk beyaz perde deneyimi olan “Anadolu Kartalları” filminde Fatih Karakuş ve “Sağ Salim” adlı filmde Recai rolünü canlandırdı. Yine aynı dönemde “Çehov Makinesi” adlı tiyatro oyununda oynadı. 89 bölüm süren Beni Böyle Sev adlı dizide Ömer karakterini canlandırdı. Son olarak Kanal D'nin sevilen dizisi Kalbim Ege'de Kaldı'da Mustafa karakterini canlandırmıştır.
ALPER SALDIRAN DİZİLERİ
- Bir Dilim Aşk - Burak - 2004
- Kara İnci - Seçkin - 2007
- Derman - Tuna - 2008
- Melekler Korusun - Barış - 2008
- Yerden Yüksek - Feyyaz - 2010
- İnsanlar Alemi - Can - 2012
- Böyle Bitmesin - Konuk Oyuncu - 2013
- Beni Böyle Sev - Ömer - 2013-2015
- Kalbim Ege'de Kaldı - Mustafa - 2015
- Aşk ve Gurur - Murat - 2017
- Bir Aile Hikayesi - 2019 - Erdem Beyaz
- Masumlar Apartmanı - 2020
ALPER SALDIRAN FİLMLERİ
- Anadolu Kartalları - Fatih Karakuş 2011
- Sağ Salim - Recai - 2012
- Seni Seven Ölsün - Bulut - 2016
- Badem Şekeri - Mehmet Şeker - 2017
- Badem Şekeri 2 - Mehmet Şeker - 2017
- Badem Şekeri 3 - Mehmet Şeker - 2017
- Badem Şekeri 4 - Mehmet Şeker - 2017
- Badem Şekeri 5 - Mehmet Şeker - 2017
- Anamız Var - Oğuz - 2018
- Anamız Var 2 - Oğuz - 2019
- Geçmiş Olsun - 2019