Masumlar Apartmanı Uygar kimdir? Alper Saldıran kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Masumlar Apartmanı 15 Eylül Salı akşamı ilk bölümüyle seyirci karşısına geçecek. Masumlar Apartmanı dizisinde Uygar karakterini canlandıran Alper Saldıran da başrol oyuncuları arasında dikkatleri üzerine çekiyor. Dizide Uygar, İnci'yi geri kazanmak için elinden gelen her şeyi yapmaya hazır bir karakterdir. Alper Saldıran oyunculuğu ile karakterin hakkını veriyor.

MASUMLAR APARTMANI UYGAR KİMDİR?

Uygar, İnci'yi zamanında kaybetmiştir. Ancak genç kadını yeniden kazanmak için elinden gelen her şeyi yapmaya hazırdır.

Masumlar Apartmanı'nda Uygar'a Alper Saldıran hayat veriyor.

ALPER SALDIRAN KİMDİR?

Alper Saldıran 16 Eylül 1984 yılında dünyaya gelmiştir. Sahneye ilk kez 5 yaşında, anaokulunda oynadığı piyeslerle çıktı; hemen ardından folklore, özellikle Kafkas danslarına yöneldi. İlkokul boyunca hem tiyatroya, hem dansa aralıksız devam etti. Turizm Lisesinden mezun olan Saldıran, Marmara Üniversitesi Turizm Bölümü’ne geçiş yaptı ancak okulunun ikinci yılı biterken meslek olarak oyunculuğu seçti.

Üniversite döneminde, Turgut Özakman’ın “Fehim Paşa Konağı” adlı oyununda Yusuf karakterini canlandırdı; bu rolüyle Üniversiteler Arası Tiyatro Yarışmasında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü aldı. Ardından “Bir Dilim Aşk”taki Burak rolüyle ilk televizyon dizisinde yer aldı.

Marmara Üniversitesi’nden ayrıldıktan sonra, 2005 yılında Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü’ne burslu olarak başladı. Yeni okulunun 1. sınıfında “Son Dünya” adlı oyunda görev aldı ve Avrupa ile Akdeniz ülkelerini kapsayan Mısır Tiyatro Festivali’ne öğrenci olarak katıldı. Ertesi yıl aynı programa katılan diğer tiyatro öğrencileriyle beraber, “Babil Kulesi” oyununda rol aldı.

Okul döneminde “Kara İnci” ve “Derman” dizileriyle televizyon kariyerine devam etti. Ardından ses getiren Vodafone reklamları ve “Melekler Korusun” dizisi... Aynı dönemde “Hizmetçiler” adlı tiyatro oyununda Hanımefendi rolünü oynadı.

Alper Saldıran, tiyatro bölümünden mezun olduktan sonra, dizi ve film oyunculuna devam etti. “Yerden Yüksek” dizisinde Feyyaz, ilk beyaz perde deneyimi olan “Anadolu Kartalları” filminde Fatih Karakuş ve “Sağ Salim” adlı filmde Recai rolünü canlandırdı. Yine aynı dönemde “Çehov Makinesi” adlı tiyatro oyununda oynadı. 89 bölüm süren Beni Böyle Sev adlı dizide Ömer karakterini canlandırdı. Son olarak Kanal D'nin sevilen dizisi Kalbim Ege'de Kaldı'da Mustafa karakterini canlandırmıştır.

ALPER SALDIRAN DİZİLERİ

Bir Dilim Aşk - Burak - 2004 Kara İnci - Seçkin - 2007 Derman - Tuna - 2008 Melekler Korusun - Barış - 2008 Yerden Yüksek - Feyyaz - 2010 İnsanlar Alemi - Can - 2012 Böyle Bitmesin - Konuk Oyuncu - 2013 Beni Böyle Sev - Ömer - 2013-2015 Kalbim Ege'de Kaldı - Mustafa - 2015 Aşk ve Gurur - Murat - 2017 Bir Aile Hikayesi - 2019 - Erdem Beyaz Masumlar Apartmanı - 2020

ALPER SALDIRAN FİLMLERİ

Anadolu Kartalları - Fatih Karakuş 2011 Sağ Salim - Recai - 2012 Seni Seven Ölsün - Bulut - 2016 Badem Şekeri - Mehmet Şeker - 2017 Badem Şekeri 2 - Mehmet Şeker - 2017 Badem Şekeri 3 - Mehmet Şeker - 2017 Badem Şekeri 4 - Mehmet Şeker - 2017 Badem Şekeri 5 - Mehmet Şeker - 2017 Anamız Var - Oğuz - 2018 Anamız Var 2 - Oğuz - 2019 Geçmiş Olsun - 2019

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