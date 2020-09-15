Masumlar Apartmanı Safiye kimdir? Ezgi Mola kaç yaşında, nereli?
Masumlar Apartmanı 15 Eylül Salı akşamı başlıyor. TRT 1'de ekrana gelen dizide Safiye karakterine Ezgi Mola hayat veriyor. Masumlar Apartmanı Safiye temizlik takıntısı ile diziyi izleyenlerin dikkatini çekecek. Ezgi Mola ise Safiye'nin bu takıntılı halini başarıyla yansıtıyor.
Yeni dizi Masumlar Apartmanı seyirci ile buluşuyor. Dizinin başrol oyuncularından Ezgi Mola canlandırdığı Safiye karakteriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Masumlar Apartmanı Safiye takıntılı ve kuralcı halleriyle evdeki diğer kişileri hizaya diziyor. Ezgi Mola ise karakterin hakkını veriyor.
MASUMLAR APARTMANI SAFİYE KİMDİR?
Safiye dizide Han’ın ablasıdır. Temizlik takıntısını, saplantılı ahlak anlayışını ve hırçınlığını annesinden miras almıştır. Ne kadar yıkanırsa yıkansın pislikten arınamadığına inanır.
EZGİ MOLA KİMDİR?
Ezgi Mola 29 Mart 1983 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İstanbul’da Hasan Ali Yücel İlkokulu, Turhan ve Mediha Tansel İlkokulu, Kadir Rezan Has Ortaokulu ve Halit Armay Lisesi’nde eğitimini tamamladı. Oyunculuk merakı, henüz lisedeyken Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk kurslarına katılmaya yönlendirdi. Mola, lise eğitimini tamamladıktan sonra bu merkezde dört yıl eğitim aldı ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi’ni bölüm birincisi olarak tamamladı.
Henüz 18'ini bitirmeden Kartal Tibet'in yönettiği Karate Can dizisinde ilk televizyon deneyimini kazandı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kazandı ve 4 yıl eğitim aldı. Bu arada Aydoğan Temel’den de 2 yıl tiyatro eğitimi aldı. Yine Aydoğan Temel’in liderliğindeki bir tiyatro topluluğuyla Çürük Elma oyununda ilk sahne deneyimini yaşadı. 2005 Kasımında BKM Atölye'ye katıldı. 2005 sonbaharında safça bir kuaförü canlandırdığı Hırsız Polis dizisinin gördüğü büyük ilgi sonucu kitlelerce tanınmaya başladı. 2006 yılında çevrilen Hayatımın Kadınısın filmindeki rolüyle başarı kazandı. Bu filmde kişisel hedef olarak gördüğü Türkan Şoray ile karşılıklı oynama fırsatı yakaladığı gibi, kendini gösterebileceği bir rolü canlandırma şansı da buldu. Bu rolüyle 2007 yılında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Sadri Alışık Ödülü sahibi oldu. 2008 yılında Uğur Yücel'in yönetmenliğinde Türkiye'de bir ilk olan Kolay Gelsin adlı doğaçlama sit-com denemesinde rol aldı, ama proje uzun ömürlü olmadı. 2013 yılında Patos cips ve Defacto reklamlarında yer almıştır. Ocak 2015'ten itibaren Procter & Gamble firmasına ait Ipana diş macununun reklamlarında rol almaya başlamıştır.
EZGİ MOLA DİZİLERİ
- Masumlar Apartmanı (2020) - Safiye
- Jet Sosyete (2020) - İpek (konuk oyuncu - 51. bölüm)
- Arkadaşım Hoşgeldin (2013-2020)
- Kötü Yol (2012) - Leman Aksular
- Yalan Dünya (2012) - Şenay (konuk oyuncu - 17. Bölüm)
- Bir Ömür Yetmez (2011) - Hazal Sertel
- Güneydoğudan Öyküler Önce Vatan (2010) - Ayşe
- Canım Ailem (2008-2010) - Feride Yalçın
- Sınıf (2008) - Esra
- Kolay Gelsin (2008) - Kezo
- Senden Başka (2007) - Hayriye
- Hırsız Polis (2005-2006) - Gülay
- Görünmez Adam (2004)
- Sevinçli Haller (2004)
- Sultan Makamı (2003) - Seda
- Unutma Beni (2002) - Seda
- Karate Can (2000)
EZGİ MOLA FİLMLERİ
- Organize İşler 2: Sazan Sarmalı (2019) - Lerzan Berrak
- Aydede (2018) - Rabia
- Lady Winsley'i Kim Öldürdü (2018) - Arzu
- Maide'nin Altın Günü (2017) - Maide / Melike
- Kocan Kadar Konuş: Diriliş (2016) - Efsun Özçim
- Kocan Kadar Konuş (2015) - Efsun Özçim
- Patron Mutlu Son İstiyor (2013) - Eylül Neimoğlu
- Soğuk (2013) - Boncuk
- Sen Aydınlatırsın Geceyi (2013)
- Celal ile Ceren (2013) - Ceren
- Pazarları Hiç Sevmem (2012)
- Dedemin İnsanları (2011) - Fatma
- Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi (2011) - Jülide
- Veda (2010) - Latife Hanım
- Hayatımın Kadınısın (2006) - Ahu
- Organize İşler (2005) - Berrak