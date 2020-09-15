Masumlar Apartmanı Safiye kimdir? Ezgi Mola kaç yaşında, nereli?

Yeni dizi Masumlar Apartmanı seyirci ile buluşuyor. Dizinin başrol oyuncularından Ezgi Mola canlandırdığı Safiye karakteriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Masumlar Apartmanı Safiye takıntılı ve kuralcı halleriyle evdeki diğer kişileri hizaya diziyor. Ezgi Mola ise karakterin hakkını veriyor.

MASUMLAR APARTMANI SAFİYE KİMDİR?

Safiye dizide Han’ın ablasıdır. Temizlik takıntısını, saplantılı ahlak anlayışını ve hırçınlığını annesinden miras almıştır. Ne kadar yıkanırsa yıkansın pislikten arınamadığına inanır.

EZGİ MOLA KİMDİR?

Ezgi Mola 29 Mart 1983 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İstanbul’da Hasan Ali Yücel İlkokulu, Turhan ve Mediha Tansel İlkokulu, Kadir Rezan Has Ortaokulu ve Halit Armay Lisesi’nde eğitimini tamamladı. Oyunculuk merakı, henüz lisedeyken Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk kurslarına katılmaya yönlendirdi. Mola, lise eğitimini tamamladıktan sonra bu merkezde dört yıl eğitim aldı ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi’ni bölüm birincisi olarak tamamladı.

Henüz 18'ini bitirmeden Kartal Tibet'in yönettiği Karate Can dizisinde ilk televizyon deneyimini kazandı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kazandı ve 4 yıl eğitim aldı. Bu arada Aydoğan Temel’den de 2 yıl tiyatro eğitimi aldı. Yine Aydoğan Temel’in liderliğindeki bir tiyatro topluluğuyla Çürük Elma oyununda ilk sahne deneyimini yaşadı. 2005 Kasımında BKM Atölye'ye katıldı. 2005 sonbaharında safça bir kuaförü canlandırdığı Hırsız Polis dizisinin gördüğü büyük ilgi sonucu kitlelerce tanınmaya başladı. 2006 yılında çevrilen Hayatımın Kadınısın filmindeki rolüyle başarı kazandı. Bu filmde kişisel hedef olarak gördüğü Türkan Şoray ile karşılıklı oynama fırsatı yakaladığı gibi, kendini gösterebileceği bir rolü canlandırma şansı da buldu. Bu rolüyle 2007 yılında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Sadri Alışık Ödülü sahibi oldu. 2008 yılında Uğur Yücel'in yönetmenliğinde Türkiye'de bir ilk olan Kolay Gelsin adlı doğaçlama sit-com denemesinde rol aldı, ama proje uzun ömürlü olmadı. 2013 yılında Patos cips ve Defacto reklamlarında yer almıştır. Ocak 2015'ten itibaren Procter & Gamble firmasına ait Ipana diş macununun reklamlarında rol almaya başlamıştır.

EZGİ MOLA DİZİLERİ

Masumlar Apartmanı (2020) - Safiye Jet Sosyete (2020) - İpek (konuk oyuncu - 51. bölüm) Arkadaşım Hoşgeldin (2013-2020) Kötü Yol (2012) - Leman Aksular Yalan Dünya (2012) - Şenay (konuk oyuncu - 17. Bölüm) Bir Ömür Yetmez (2011) - Hazal Sertel Güneydoğudan Öyküler Önce Vatan (2010) - Ayşe Canım Ailem (2008-2010) - Feride Yalçın Sınıf (2008) - Esra Kolay Gelsin (2008) - Kezo Senden Başka (2007) - Hayriye Hırsız Polis (2005-2006) - Gülay Görünmez Adam (2004) Sevinçli Haller (2004) Sultan Makamı (2003) - Seda Unutma Beni (2002) - Seda Karate Can (2000)

EZGİ MOLA FİLMLERİ

Organize İşler 2: Sazan Sarmalı (2019) - Lerzan Berrak Aydede (2018) - Rabia Lady Winsley'i Kim Öldürdü (2018) - Arzu Maide'nin Altın Günü (2017) - Maide / Melike Kocan Kadar Konuş: Diriliş (2016) - Efsun Özçim Kocan Kadar Konuş (2015) - Efsun Özçim Patron Mutlu Son İstiyor (2013) - Eylül Neimoğlu Soğuk (2013) - Boncuk Sen Aydınlatırsın Geceyi (2013) Celal ile Ceren (2013) - Ceren Pazarları Hiç Sevmem (2012) Dedemin İnsanları (2011) - Fatma Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi (2011) - Jülide Veda (2010) - Latife Hanım Hayatımın Kadınısın (2006) - Ahu Organize İşler (2005) - Berrak

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