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15 Eylül 2020 Salı 17:50 | Son Güncelleme:

Masumlar Apartmanı Han kimdir? Birkan Sokullu kaç yaşında, sevgilisi kim?

Masumlar Apartmanı Han kimdir" Birkan Sokullu kaç yaşında, sevgilisi kim"

Masumlar Apartmanı dizisinde Han karakterini Birkan Sokullu oynuyor. Üç kız kardeşi ve hasta babasıyla yaşayan Han, kendi hayallerinden tamamen vazgeçmiş biridir. Han'ın İnci ile tanışması ile hayatında bir dönüm noktası olacaktır. Birkan Sokullu canlandırdığı karakterle izleyiciden tam not alıyor.

Masumlar Apartmanı 15 Eylül Salı akşamı TRT 1'de başlıyor. Dizide Han karakterini Birkan Sokullu canlandırıyor. Han yaşamı takıntılarla dolu ablaları ve işi arasında mekik dokuyarak bu aileyi ayakta tutmaya çalışan bir karakterdir. Birkan Sokullu Han'ın iç yaşantısını ve buhranlarını başarılı bir şekilde yansıtıyor.

MASUMLAR APARTMANI HAN KİMDİR?

Üç kız kardeşi ve hasta babasıyla yaşayan Han, kendi hayallerinden tamamen vazgeçmiş biridir. Yaşamı takıntılarla dolu ablaları ve işi arasında mekik dokuyarak bu aileyi ayakta tutmaya çalışan Han’ın İnci ile tanışması onun için bir dönüm noktası olur.

BİRKAN SOKULLU KİMDİR?

Birkan Sokullu 6 Ekim 1985 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Oyuncu ve manken olan Birkan Sokullu, Maltepe Üniversitesi Radyo TV Programcılığını bitirdi. 10 yıllık profesyonel basketbol geçmişi var. Ayrıca 2003 yılında, Best Model of Turkey ’de 3.lük derecesi var. 13 Temmuz 2012' de evlendiği eşi oyuncu Aslı Enver ile 26 Ağustos 2015 tarihinde boşanmıştır.

Birkan Sokullu şu sıralar Eda Gürkaynak ile birliktelik yaşıyor.

BİRKAN SOKULLU DİZİLERİ VE FİLMLERİ

  1. Küçük Kadınlar - 2008
  2. Elif - 2008
  3. Melekler Korusun - 2009/2010
  4. Küçük Sırlar - 2010/2011
  5. Uçurum - 2012
  6. Fatih - 2013
  7. Kurt Seyit ve Şura - 2014
  8. Hayat Şarkısı - 2016/2017
  9. Yaşamayanlar - 2018
  10. Kronoloji - 2019
  11. Bir Aile Hikayesi - 2019
  12. Güzelliğin Portresi - 2019
  13. Rise of Empires: Ottoman - 2020
  14. Ya İstiklal Ya Ölüm - 2020
  15. Masumlar Apartmanı - 2020

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<p>Editör/Kurgu: Ezgi Aşık (<a href='mailto: ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr<

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