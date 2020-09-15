Masumlar Apartmanı Gülben kimdir? Merve Dizdar kaç yaşında, dizileri nelerdir?

Masumlar Apartmanı Gülseren Budayıcıoğlu'nun romanından uyarlandı. Dizi 15 Eylül Salı akşamı TRT 1 ekranında başlıyor. Masumlar Apartmanı'nda Gülben karakterine Merve Dizdar hayat veriyor. Merve Dizdar dizide, ailenin en sessiz üyesi olan Gülben karakterini başarıyla yansıtırken seyirciden de tam not alacak.

MASUMLAR APARTMANI GÜLBEN KİMDİR?

Ailenin en sessiz, en göze batmayan ve hiçbir konuda fikri sorulmayan üyesidir. Bütün hayatını ablası Safiye’nin boyunduruğu altında geçirmiştir. Kimseden sevgi görmemiş olan Gülben, kurtuluşunu aşkta arar ve sıklıkla olmayacak hülyalara kapılır.

MERVE DİZDAR KİMDİR?

Merve Dizdar, 25 Haziran 1986 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Kendisi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk Bölümü'nden mezun olmuştur. Kadir Has Üniversitesi'nde ileri oyunculuk programında yüksek lisans yapmıştır. Tiyatro kariyerine Semaver Kumpanya ile başlayıp. Craft Tiyatro'da devam etmektedir. İlk sinema deneyimi "Bir ses böler geceyi" filminde, Cem Davran ile yapan Dizdar, Kavak Yelleri, Geniş Aile, Bir Yastıkta, Doksanlar, Çılgın Dershane Üniversite’de gibi başlıca dizilerin yanı sıra, son olarak Beş Kardeş dizisiyle seyircileriyle buluşmaktadır. Ayrıca TRT ÇOCUK kanalında Arkadaşım Bıdı ve 23 Nisan şenliğe doğru adlı çocuk programlarının sunuculuğunu üstlenmiştir.

MERVE DİZDAR DİZİLERİ

2020 Masumlar Apartmanı - Gülben 2020 Mucize Doktor - Damla 2017 Vatanım Sensin - Efsun 2017 7Yüz (Büyük Günahlar) Nihal 2015 Kertenlele İrem 2015 Kırgın Çiçekler İrem 2014 Beş Kardeş - Fatma 2015 Çılgın Dersane Üniversitede 2013 Doksanlar - Selin 2013 Bir Yastıkta - Yeliz Gelin (Konuk Oyuncu) 2012 İnsanlar Alemi - Konuk Oyuncu 2012 Kavak Yelleri - Saliha

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