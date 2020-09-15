Masumlar Apartmanı dizisi nerede çekiliyor? Masumlar Apartmanı nerede?
Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan ve oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çeken Masumlar Apartmanı, bu akşam TRT1 ekranlarında başlıyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun “Madalyonun içi” romanından uyarlanan dizinin yönetmen koltuğunda Çağrı Lostuvalı oturuyor. Peki, Masumlar Apartmanı dizisi nerede çekiliyor?
Büyük bir merakla beklenen Masumlar Apartmanı dizisi, ilk bölümüyle bu akşam yayın hayatına başlıyor. Yönetmen koltuğunda Çağrı Lostuvalı'nın oturduğu dizinin başrolünde Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu, Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Alper Saldıran yer alıyor.
MASUMLAR APARTMANI NEREDE ÇEKİLİYOR?
Masumlar Apartmanı dizisi çekimlerine İstanbul’da başlandı. Balat ve Beyoğlu gibi semtlerde set çalışmaları yapılıyor. Masumlar Apartmanı çekimlerinin ise hangi semt ve apartmanda yapıldığı bilgisi henüz bilinmiyor.
MASUMLAR APARTMANI KONUSU NEDİR?
Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci’nin hayatı , yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci’nin karışacağı kazada onu Han ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han’ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye ve Gülben’in en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. Aşk, İnci ve Han’ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mı? Derenoğlu ailesine karşı verilecek bu savaşı, aşk, kazanacak mı?
MASUMLAR APARTMANI OYUNCU KADROSU
Farah Zeynep Abdullah
Birkan Sokullu
Ezgi Mola
Merve Dizdar
Alper Saldıran
Metin Çoşkun
Esra Ruşan
Atilla Şendil
Emir Özden
Uğur Uzunel
Gizem Katmer