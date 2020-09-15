Masumlar Apartmanı dizisi nerede çekiliyor? Masumlar Apartmanı nerede?

Büyük bir merakla beklenen Masumlar Apartmanı dizisi, ilk bölümüyle bu akşam yayın hayatına başlıyor. Yönetmen koltuğunda Çağrı Lostuvalı'nın oturduğu dizinin başrolünde Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu, Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Alper Saldıran yer alıyor.

MASUMLAR APARTMANI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Masumlar Apartmanı dizisi çekimlerine İstanbul’da başlandı. Balat ve Beyoğlu gibi semtlerde set çalışmaları yapılıyor. Masumlar Apartmanı çekimlerinin ise hangi semt ve apartmanda yapıldığı bilgisi henüz bilinmiyor.

MASUMLAR APARTMANI KONUSU NEDİR?

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci’nin hayatı , yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci’nin karışacağı kazada onu Han ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han’ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye ve Gülben’in en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. Aşk, İnci ve Han’ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mı? Derenoğlu ailesine karşı verilecek bu savaşı, aşk, kazanacak mı?

MASUMLAR APARTMANI OYUNCU KADROSU

Farah Zeynep Abdullah

Birkan Sokullu

Ezgi Mola

Merve Dizdar

Alper Saldıran

Metin Çoşkun

Esra Ruşan

Atilla Şendil

Emir Özden

Uğur Uzunel

Gizem Katmer

Masumlar Apartmanı hangi kitaptan uyarlama? Masumlar Apartmanı gerçek hikayesi nedir?