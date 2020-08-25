MasterChef 2020 jüri üyesi Mehmet Şef kaç yaşında ve aslen nereli? Mehmet Yalçınkaya aşçılık okulu nerede?

MasterChef jürilerinden Mehmet Şef yorumları ve tavırları ile dikkatleri üzerine topluyor. Yarışmacıları zorlayan şeflerden olan Mehmet Yalçınkaya işinde oldukça titiz biri. Dünya çapında da başarıları kanıtlanmış bir şef olan Yalçınkaya 1974'te Bolu'da doğdu. Fransa, İtalya, Katar, Almanya ve Yunanistan gibi dünyanın farklı yerlerinde Gastronomi ve Mutfak Koordinatörlüğü yaptı. Usta aşçı aynı zamanda, Mehmet Yalçınkaya aşçılık okulu ile anılıyor.

MEHMET YALÇINKAYA KAÇ YAŞINDA?

Mehmet Şef, 1974 yılında Bolu'nun Yenigüney köyünde dünyaya geldi. Mehmet Yalçınkaya, 1988’de orta öğrenimini bitirerek başlamış olduğu mesleki kariyerinde Türkiye’nin üst düzey tesislerinde görev aldı. Yalçınkaya, dünyanın farklı yerlerinde Gastronomi ve Mutfak Koordinatörlüğü yaptı. 2004’te İstanbul Yemek Akademisi'nde insan anatomisi ve sindirim sistemi üzerine eğitim aldı.

Mehmet Yalçınkaya 2008 yılında, EUROTURKCHEFS CULINARY TEAM adlı takımı kurdu. Uluslararası yarışmalarda yarışan takımın kaptanlığını yaptı.

2009 yılında özel bir istekle Katar Başbakanlığı Konutları ve özel yatla ( Al Mırgab) dünya turuna çıktı. Burada yaptığı çalışmalarda 1 Michelin yıldızlı Chef olan Fransız Carlos Marshal ile Katar Başbakanlığı bünyesindeki konutlarda İtalya ve Fransa'da çalışmalarda bulundu.

2010 yılında Heds Grup/Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bakanlığı bünyesinde gastronomi workshopları gerçekleştirmiş; aynı zamanda Berlin Film Festivali, Grune Woche I.T.B Turizm Fuarı dahil birçok uluslararası organizasyonun gala yemeklerini vermiştir.

2012 yılında Türkiye Aşçılar Federasyonu Turculina Team Direktörü olarak Dünya Aşçılar Olimpiyatları'nda dünya ikincisi oldu.

Usta aşçı hakkında 2013 yılında Al monitör yazarı Californiya Üniversitesi Öğretim Üyesi Pınar Tremblay tarafından Inno Turkish Cusine adlı makale yayınlandı.

Mehmet Yalçınkaya 3 parmağını mutfak kazası sonucunda kaybetmiştir.

MEHMET YALÇINKAYA AŞÇILIK OKULU

Mehmet Yalçınkaya'nın bir de koordinatörlüğünü yürüttüğü aşçılık okulu mevcut. İstanbul Anadolu Yakası’nın saygın otellerinden olan Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel’in mutfağını yönetmekle sorumlu olan Mehmet Yalçınkaya, burada ‘Ödüllere doymayan büyük şef’ unvanına da sahiptir.

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