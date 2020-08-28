MasterChef Esra kimdir? MasterChef 2020 yarışmacısı Esra Tokelli kaç yaşında, nereli?

MasterChef Esra seyircilerin ve jüri üyelerinin dikkatini çeken, iddialı yarışmacılar arasında yer alıyor. Daha önce bir eğitim almadığını belirten Esra, final turunda sergilediği performansı ve titiz çalışması ile jülerin beğenisini toplamıştı. Yarışmaya İstanbul'dan katılan Esra Tokelli ilk olarak Yemekteyiz programı ile ekran karşısına çıktı.

MASTERCHEF ESRA KİMDİR?

Esra Tokelli, 41 yaşında. Aşçı. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Çok iddialı olduğunu belirten Esra Tokelli, üzerinde MasterChef Esra Tokelli yazılı önlüğünü almak istediğini söyledi. Yemek yapmayı çok sevdiğini, bu yüzden zamanının çoğu mutfakta geçtiğini, bu yüzden MasterChef'e katılmaya karar verdiğini belirtti.

Esra Tokelli, ilk turda saray mutfağından Darüzziyafe Köftesi yapmış ve bu yemekle şeflerden üç evet alan Esra Tokelli, ilk turu geçmişti. 3'lü elemeleri de geçmeyi başaran Esra, final turunda 7. yarışmacı olarak MasterChef Türkiye'nin ana kadrosuna girmeyi başardı.

MasterChef Esra, ilk hafta eleme adayları arasında yer aldı fakat elenmedi.