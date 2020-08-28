Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,3547
  • 8,7241
  • 456.041
  • 1108.93
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. MasterChef Esra kimdir? MasterChef 2020 yarışmacısı Esra Tokelli kaç yaşında, nereli?
28 Ağustos 2020 Cuma 00:02 | Son Güncelleme:

MasterChef Esra kimdir? MasterChef 2020 yarışmacısı Esra Tokelli kaç yaşında, nereli?

MasterChef Esra kimdir" MasterChef 2020 yarışmacısı Esra Tokelli kaç yaşında, nereli"

MasterChef'in başarı isimlerinden biri olan Esra, ana kadroya 7. yarışmacı olarak girdi. Final turlarında tabağı beğenilen ve ilk 6'ya girerek yeniden yarışma şansını elde eden Esra hızlı ve temiz çalışması ile de jürilerin takdirini topladı. Başarılı yarışmacı daha önce Yemekteyiz programına da katılmıştı.

MasterChef Esra seyircilerin ve jüri üyelerinin dikkatini çeken, iddialı yarışmacılar arasında yer alıyor. Daha önce bir eğitim almadığını belirten Esra, final turunda sergilediği performansı ve titiz çalışması ile jülerin beğenisini toplamıştı. Yarışmaya İstanbul'dan katılan Esra Tokelli ilk olarak Yemekteyiz programı ile ekran karşısına çıktı.

MASTERCHEF ESRA KİMDİR?

Esra Tokelli, 41 yaşında. Aşçı. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Çok iddialı olduğunu belirten Esra Tokelli, üzerinde MasterChef Esra Tokelli yazılı önlüğünü almak istediğini söyledi. Yemek yapmayı çok sevdiğini, bu yüzden zamanının çoğu mutfakta geçtiğini, bu yüzden MasterChef'e katılmaya karar verdiğini belirtti.

Esra Tokelli, ilk turda saray mutfağından Darüzziyafe Köftesi yapmış ve bu yemekle şeflerden üç evet alan Esra Tokelli, ilk turu geçmişti. 3'lü elemeleri de geçmeyi başaran Esra, final turunda 7. yarışmacı olarak MasterChef Türkiye'nin ana kadrosuna girmeyi başardı.

MasterChef Esra, ilk hafta eleme adayları arasında yer aldı fakat elenmedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan heyecanlandıran paylaşım
ABD Başkanı Trump'tan 'NBA' açıklaması: Siyasi bir örgüt haline geldi!
İletişim Başkanı Altun'dan '30 Ağustos Zafer Bayramı' açıklaması
'Şike kumpası' davasıyla ilgili karar! Trabzonspor, Fenerbahçe'ye tazminat ödeyecek
Trump'ın kararı sonrası Walmart ve Microsoft'tan TikTok hamlesi... İş birliği yapacaklar!
FORMULA 1 TÜRKİYE'DE

FORMULA 1 TÜRKİYE'DE

28 Ağustos 2020 Cuma hutbe konusu: Allah'ın Dinini Yüceltme Gayreti

28 Ağustos 2020 Cuma hutbe konusu: Allah'ın Dinini Yüceltme Gayreti

26 Ağustos 2020 reyting sonuçları listesi

26 Ağustos 2020 reyting sonuçları listesi

İnsanların yaklaşmak bile istemediği en korkunç yerler

İnsanların yaklaşmak bile istemediği en korkunç yerler