MasterChef Barbaros'un hayatı...

MasterChef Barbaros yarışmadaki başarısı ve yer yer eleştirel yaklaşımlarıyla izleyicinin dikkatini çekiyor. Genç yarışmacı final turunu geçip ana kadroya geçiş yapmış ve ilk hafta Kırmızı takımda yarışmaya başlamıştı.

MASTERCHEF BARBAROS HAYATI

Yarışmaya Bodrum’dan dahil olan Barbaros Yoloğu, 26 yaşında. Bodrum Bitez'de bir restoranda aşçılık yapan deneyimli yarışmacı, özellikle et ürünlerinde kendisine güvense de mutfakta her konuda iyi olabileceğinin üstünü çizdi. Final turuna kalmayı başaran yarışmacı, "Buradan bugün Barbaros yazılı önlüğü alıp çıkacağım." sözleriyle iddiasını ortaya koydu.