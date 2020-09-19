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19 Eylül 2020 Cumartesi 01:42 | Son Güncelleme:

MasterChef Barbaros'un hayatı...

MasterChef Barbaros'un hayatı...

MasterChef 2020 yarışmacısı Barbaros Yoloğlu final turunu başarıyla geçerek ana kadroya girmeye hak kazanmış ve ardından Kırmızı takım yarışmacıları arasındaki yerini almıştı. Başarılı yarışmacı, eleştirel tavırlarıyla dikkat çekiyor.

MasterChef Barbaros yarışmadaki başarısı ve yer yer eleştirel yaklaşımlarıyla izleyicinin dikkatini çekiyor. Genç yarışmacı final turunu geçip ana kadroya geçiş yapmış ve ilk hafta Kırmızı takımda yarışmaya başlamıştı. 

MASTERCHEF BARBAROS HAYATI

Yarışmaya Bodrum’dan dahil olan Barbaros Yoloğu, 26 yaşında. Bodrum Bitez'de bir restoranda aşçılık yapan deneyimli yarışmacı, özellikle et ürünlerinde kendisine güvense de mutfakta her konuda iyi olabileceğinin üstünü çizdi. Final turuna kalmayı başaran yarışmacı, "Buradan bugün Barbaros yazılı önlüğü alıp çıkacağım." sözleriyle iddiasını ortaya koydu.

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