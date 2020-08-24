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  3. MasterChef Sefa Okyay Kılıç kaç yaşında ve nereli? MasterChef yedek yarışmacısı Sefa kimdir?
24 Ağustos 2020 Pazartesi 11:56 | Son Güncelleme:

MasterChef Sefa Okyay Kılıç kaç yaşında ve nereli? MasterChef yedek yarışmacısı Sefa kimdir?

MasterChef Sefa Okyay Kılıç kaç yaşında ve nereli" MasterChef yedek yarışmacısı Sefa kimdir"

MasterChef yedek yarışmacısı Sefa Okyay Kılıç 3'lü elemeleri geçerek final turuna kalmış fakat ana kadroya girememişti. Yarışmada ilk eleme yapılınca kadroya yedeklerden bir isim giriyor. MasterChef Sefa yarışmanın 24 Ağustos tarihli bölümünde yeniden yarışmak üzere geri geliyor. Londra'da aşçı olarak çalışan Sefa Okyay Kılıç, Gazi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü mezunu.

MasterChef 2020 tüm heyecanıyla devam ediyor. Yarışmanın 23 Ağustos tarihli bölümünde Sedat'ın elenmesi üzerine yedek yarışmacı kadroya giriyor. Sefa Okyay Kılıç final turuna kalan yarışmacılar arasında yer alsa da ana kadroya girememişti. MasterChef yedek yarışmacısı Sefa Okyay Kılıç Londra'da aşçı olarak çalışıyor. Sefa yarışmanın 24 Ağustos tarihli bölümünde ana kadroya dahil oluyor.

MASTERCHEF SEFA KİMDİR?

MasterChef Sefa Okyay Kılıç, 24 yaşındadır. Gazi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü mezunudur.

Sefa Okyay Kılıç Londra’da aşçı olarak çalışıyor. Yarışmacı, ilk seçmede erik soslu bademli somon füme yemeği yapmış, Danilo Şef, Somer Şef ve Mehmet Şef’ten evet oyu alarak bir üst tura geçmeyi başarmıştı.

MasterChef Sefa, final turunda mücadele eden 28 isim arasında yer aldı fakat 16 kişilik ana kadroya girmeyi başaramadı.

İlk elemede Sedat'ın elenmesi üzerine, yedek yarışmacı olan Sefa ana kadroya dahil oluyor ve yeniden rakipleriyle karşı karşıya geliyor.

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