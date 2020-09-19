19 Eylül 2020 Cumartesi 01:40 | Son Güncelleme:
MasterChef Uğur hakkında merak edilenler...
MasterChef ana kadro yarışmacıları içerisinde Uğur Yılmaz da yer alıyor. Uğur yarışmaya katılmadan önce Katar'da çalışma imkanının olduğunu belirtmişti.
MasterChef 2020 ana kadro yarışmacıları arasında Uğur Yılmaz da yer alıyor. MasterChef Uğur takımların oluşturulduğu ilk hafta Kırmızı takımda yer aldı. Başarılı yarışmacı, daha önce Katar'da çalışma fırsatı bulduğunu açıklamıştı.
MASTERCHEF UĞUR YILMAZ HAYATI
MasterChef ana kadro yarışmacısı Uğur Yılmaz aslen Antalyalı. 26 yaşında aşçılık yapan Uğur Deniz Yılmaz, yarışmaya katılmadan önce Katar Doha’da çalışma fırsatı bulduğunu aktarmıştı. Masterchef Uğur Yılmaz Deniz, şeflerine özel tarifi olan bonfile sarma yaptı.
Yarışmanın 14 Ağustos Cuma akşamı yayınlanan bölümünde Kişloren yaparak bir üst tura yükselen Yılmaz’ın ikinci turda yaratıcılığını kullanarak hazırladığı tabakla şefleri etkilemeyi başardı ve MasterChef ana kadrodaki yerini aldı.