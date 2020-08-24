MasterChef Islak Hamburger tarifi | MasterChef Islak Hamburger yapılışı nasıldır, malzemeleri nelerdir?

MasterChef'te yarışmacılar Islak Hamburger yapıyorlar. Yarışmanın 24 Ağustos tarihli bölümünde kadroya yedek yarışmacı olan Sefa Kılıç Okyay da katılıyor. İstanbul'un sokak lezzetleri arasında ilk sıralarda yer alan Islak Hamburger tarifi yapımı ve malzemeleriyle oldukça dikkat çekiyor. Tarifi özel yapan şeylerden biri ise Islak Hamburger'in sosu oluyor.

ISLAK HAMBURGER TARİFİ MALZEMELERİ

4 hamburger ekmeği

Köfte için:

350 g kıyma 1 yumurta 4-5 dal maydanoz Tuz Karabiber 2 yemek kaşığı galeta unu

Sosu için:

5 domates 3 diş sarımsak 3 yemek kaşığı ketçap 1 yemek kaşığı salça Tuz Karabiber Zeytinyağı

ISLAK HAMBURGER TARİFİ NASIL YAPILIR?