24 Ağustos 2020 Pazartesi 11:58 | Son Güncelleme:
MasterChef Islak Hamburger tarifi | MasterChef Islak Hamburger yapılışı nasıldır, malzemeleri nelerdir?
MasterChef'in 24 Ağustos tarihli bölümünde şefler yarışmacılardan Islak Hamburger tarifi yapmalarını istedi. Bu bölümde aynı zamanda yedek yarışmacı olan Sefa Kılıç Okyay da ana kadroya dahil oluyor. İstanbul'un simge tatlarından olan Islak Hamburger yapımı ve malzemeleri ile dikkat çekiyor. Islak Hamburger malzemeleri arasında tarifi özel yapan sosun nasıl yapıldığına yönelik ipuçları da yer alıyor.
MasterChef'te yarışmacılar Islak Hamburger yapıyorlar. Yarışmanın 24 Ağustos tarihli bölümünde kadroya yedek yarışmacı olan Sefa Kılıç Okyay da katılıyor. İstanbul'un sokak lezzetleri arasında ilk sıralarda yer alan Islak Hamburger tarifi yapımı ve malzemeleriyle oldukça dikkat çekiyor. Tarifi özel yapan şeylerden biri ise Islak Hamburger'in sosu oluyor.
ISLAK HAMBURGER TARİFİ MALZEMELERİ
4 hamburger ekmeği
Köfte için:
- 350 g kıyma
- 1 yumurta
- 4-5 dal maydanoz
- Tuz
- Karabiber
- 2 yemek kaşığı galeta unu
Sosu için:
- 5 domates
- 3 diş sarımsak
- 3 yemek kaşığı ketçap
- 1 yemek kaşığı salça
- Tuz
- Karabiber
- Zeytinyağı
ISLAK HAMBURGER TARİFİ NASIL YAPILIR?
- Köfte için gerekli olan malzemeyi bir yoğurma kabına alıp yoğurun.
- İri parçalar kopartıp hamburger köftesi şekli verin. Yağsız tavada pişirin.
- Sosu için zeytinyağı hariç tüm malzemeyi blenderdan geçirip püre haline getirin.
- Zeytinyağını tavada ısıtın.
- Domatesli sosu ilave edip kaynatın.
- Hamburger ekmeklerini ortadan ikiye kesip pişen domatesli sosun içine batırıp çıkarın.
- İçlerine köfteleri yerleştirin.
- Köfteleri pişirdiğiniz tavaya iyice ıslatarak yağlı kağıt koyun.
- Hamburgerleri ıslak fırın kağıdının üzerine koyup tavanın kapağı kapalı olarak ekmekler iyice yumuşayana kadar birkaç dakika pişirin.
- Sıcak servis yapın.