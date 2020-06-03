03 Haziran 2020 Çarşamba 00:00 | Son Güncelleme:
Kaan Yıldırım ile birliktelik yaşayan Hadise'den annelik provası
Her fırsatta anne olmak istediğini söyleyen popçu Hadise, Seda Bakan'ın minik kızı Leyla ile vakit geçirdi.
Şarkıcı, Leyla ile annelik alıştırması yaptı. Oyuncu Kaan Yıldırım ile birliktelik yaşayan ve yazın evlenecekleri konuşulan Hadise, önceki gün oyuncu Seda Bakan’ı evinde ziyaret etti. Hadise, Bakan’ın minik kızı Leyla’yı sevmeye doyamadı. Leyla’yla geçirdiği keyifli anları da Instagram’da paylaştı.