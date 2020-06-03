Kaan Yıldırım ile birliktelik yaşayan Hadise'den annelik provası

Şarkıcı, Leyla ile annelik alıştırması yaptı. Oyuncu Kaan Yıldırım ile birliktelik yaşayan ve yazın evlenecekleri konuşulan Hadise, önceki gün oyuncu Seda Bakan’ı evinde ziyaret etti. Hadise, Bakan’ın minik kızı Leyla’yı sevmeye doyamadı. Leyla’yla geçirdiği keyifli anları da Instagram’da paylaştı.

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