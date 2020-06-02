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  3. Dilan Çiçek Deniz'den 7 bin TL'lik adımlar
02 Haziran 2020 Salı 19:04 | Son Güncelleme:

Dilan Çiçek Deniz'den 7 bin TL'lik adımlar

Dilan Çiçek Deniz'den 7 bin TL'lik adımlar

Dilan Çiçek Deniz, yeni tarzıyla karantinadan çıktı! Etiler'de görüntülenen oyuncu, 7 bin TL'lik ayakkabısı ve iki farklı renkteki eşofmanıyla dikkat çekti.

RECEP ASLAN

Etiler’de bir markette görüntülenen Dilan Çiçek Deniz, tarzıyla İstanbul sokaklarında fark yarattı. Bir bacağı siyah diğer bacağı krem rengi olan eşofman giyen oyuncu, bu tarzını 7 bin TL’lik Prada marka ayakkabısıyla tamamladı. Sosyal mesafesini koruyarak yaşadığı karantina sürecini anlatan Deniz, “Çok korktum çünkü enteresan bir süreçti” diye konuştu. Bu dönemde en çok tiyatroların etkilendiğinin de altını çizen ünlü isim, “Bilet satışları çok iyi gidiyordu ve şu an artık bir süre aralıklı satacaklar. Yine kötü etkilenecek. Umarım bir an önce herkesin işi çok iyi olur” diye konuştu. Mutfak konusunda kendini geliştirdiğini anlatan Deniz, bol bol film izleyip, kitap okuduğunu da dile getirdi. 

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