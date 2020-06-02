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  3. Serdar Ortaç en büyük keşkesini açıkladı!
02 Haziran 2020 Salı 19:29 | Son Güncelleme:

Serdar Ortaç en büyük keşkesini açıkladı!

Serdar Ortaç en büyük keşkesini açıkladı!

Serdar Ortaç, artık hayatta hiçbir hedefinin olmadığını söyledi.

Ünlü isim, tek keşkesinin ise şu zamana kadar bir vakıf kurmamak olduğunu söyledi. Instagram’da canlı yayına katılan Serdar Ortaç, “Tek hedefim huzurlu ve sağlıklı olarak hayatımı bitirmek. Yaş ilerledikçe keşke dediğim en büyük şey vakıf kurmamak, keşke 'Serdar Ortaç Vakfım' olsaydı. Ölene kadar adı benimle yaşar, güzel işler yapardım” ifadelerini kullandı.


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