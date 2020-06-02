Serdar Ortaç en büyük keşkesini açıkladı!

Ünlü isim, tek keşkesinin ise şu zamana kadar bir vakıf kurmamak olduğunu söyledi. Instagram’da canlı yayına katılan Serdar Ortaç, “Tek hedefim huzurlu ve sağlıklı olarak hayatımı bitirmek. Yaş ilerledikçe keşke dediğim en büyük şey vakıf kurmamak, keşke 'Serdar Ortaç Vakfım' olsaydı. Ölene kadar adı benimle yaşar, güzel işler yapardım” ifadelerini kullandı.