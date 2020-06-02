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  3. Murat Dalkılıç ile birliktelikleri devam eden Hande Erçel mutluluğun sırrını verdi!
02 Haziran 2020 Salı 19:47 | Son Güncelleme:

Murat Dalkılıç ile birliktelikleri devam eden Hande Erçel mutluluğun sırrını verdi!

Murat Dalkılıç ile birliktelikleri devam eden Hande Erçel mutluluğun sırrını verdi!

Murat Dalkılıç ile 3 yıldır birlikte olan Hande Erçel, uzun ömürlü ilişkinin sırrını verdi.

Instyle Dergisi’ne konuşan ünlü isim, “İster sevgilinle, ister arkadaşınla bir ilişkinin uzun sürmesi için gereken en önemli şey saygıyı korumaktır” dedi. Karantina döneminde ayrıca Instagram detoksu yaptığını ancak bunu başaramadığını söyleyen Erçel, “Bana göre olmadığını anladım. Sosyal medyada bir iletişim ağım var. Seviyorum onları” diye konuştu.


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