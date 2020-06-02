Murat Dalkılıç ile birliktelikleri devam eden Hande Erçel mutluluğun sırrını verdi!

Instyle Dergisi’ne konuşan ünlü isim, “İster sevgilinle, ister arkadaşınla bir ilişkinin uzun sürmesi için gereken en önemli şey saygıyı korumaktır” dedi. Karantina döneminde ayrıca Instagram detoksu yaptığını ancak bunu başaramadığını söyleyen Erçel, “Bana göre olmadığını anladım. Sosyal medyada bir iletişim ağım var. Seviyorum onları” diye konuştu.