İbo Show'un 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! İbo Show'un bu haftaki konukları kimler?

İbrahim Tatlıses'in bir döneme damga vuran programı İbo Show bu hafta 7. bölümü ile ekrana geliyor. Sürpriz yeni konuları ve şarkılarıyla izleyiciyi ekrana kilitleyecek olan İbo Show 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Star TV'de yayınlanan fragmanda İbo Show'a bu hafta katılacak isimler belli oldu.

Daha önce hiç konuşulmayanların konuşulacağı programda, hasret kaldığınız ses, yıllar sonra yeniden daha gür çıkacak! Talihsiz olayın yaşandığı o gece hakkında İbo Show’un yeni konuklarında olan Okan Bayülgen, programda, geçmişin izini sürerek kapanan perdeyi yeniden açacak. Okan Bayülgen; "İnsanlar, pazar günü kalktılar aynı şeyleri seyretmiş olarak, bu artık korşunu kafa atmış bir adamın hikayesi değil, bu genç bir adamın bile yapamayacağı bir şey" ifadelerini kullandı.



Yapımcılığını Global Medya ve Poll Production'un üstlendiği yapımda Tatlıses, birbirinden ünlü konuklarıyla hem sohbet edecek, hem de söylenen şarkılara eşlik edecek. Türk televizyon ekranlarının klasiklerinden "İbo Show" 7. yeni bölümü ve sürpriz konuklarıyla Cuma akşamı Star Tv'de kaldığı yerden devam edecek.



İBO SHOW 7. BÖLÜM FRAGMANI

<br>

26 ARALIK İBO SHOW BU HAFTAKİ KONUKLARI KİMLER?

Ekranların sevilen yüzü ve sevilen sesi İbrahim Tatlıses 7 haftadır programına Türkiye'nin en sevilen, en özlenen seslerini ve yeteneklerini çıkarmaya devam ediyor. İbo Show'da bu hafta da yine sevilen müzisyen ve oyuncular olacak. İbo Show 7. bölümünde göreceğimiz yüzler; Coşkun Sabah, Okan Bayülgen,Saba Tümer ve Linet oluyor.

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, kızı Elif hakkında çıkan dedikodulara son noktayı koydu

İbo Show Yılbaşı Özel programı bomba gibi geliyor! Konuklar belli oldu

İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada hakkındaki yorumlar anne Ayşegül Yıldız'ı çok kızdırdı!

İbo Show yeni bölüm konukları belli oldu! Bomba isimler...

İbrahim Tatlıses gözyaşlarını tutamadı! İbo Show'da kızı Elif Ada'ya böyle seslendi: "Beni affet"