İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada hakkındaki yorumlar anne Ayşegül Yıldız'ı çok kızdırdı!

Yaşadığı silahlı saldırının ardında yıllar sonra ekranlara İbo Show ile geri dönen ünlü türkücü İbrahim Tatlıses bu hafta Gülben Ergen, Serdar Ortaç, Nilgün Belgün ve Mustafa Üstündağ konuk oldu. Ayşegül Yıldız ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızı Elif Ada da programa katılarak renk kattı.

Programda utangaç halleri ile dikkat çeken Elif Ada, babasının koronavirüs sorusuna 'Herkes maske taksın' yanıtını verdi. Eğlencenin yanı sıra İbo Show'da duygusal anlar yaşandı.

'UTANDIM SÖYLEYEMEDİM'



Tatlıses, 'Yıllardır hiç şarkı söylemedim. Yalnız başımayken bile söylemedim. Eski nağmeleri yapamam diye utandım hep. Elif Ada bana 'baba neden şarkı söylemiyorsun, ben seni hep internetten dinliyorum' dedi. Şimdi şarkı söylersem diyecek ki 'bu babamın sesi değil' ben de utandım söyleyemedim.' dedi.

Tatlıses, 'Kötü zamanda doğdu. İsterdim ki beni şarkı söylerken görsün. Beni affet kızım' sözleri ile izleyenleri gözyaşlarına boğdu. Duygusal anların yanı sıra Elif Ada'nın çekingen tavırları dikkat çekti. Elif Ada 'Babamla uzun zamandır görüşmüyorum' ifadelerini kullanırken 'babanla neden görüşmüyorsun' sorusuna 'annem getirmiyor' yanıtını verdi.

AYŞEGÜL YILDIZ ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Sosyal medyada Elif Ada'nın çekingen tavırları gündem olurken Ayşegül Yıldız tepki gösterdi. İşte o açıklama:

"Ya Allah aşkına çocuk babasını zaten sürekli görmediği için babasından çok utanıyor. Babasını hayatında ilk defa program sunarken izliyor onun şaşkınlığı ve heyecanı var. Bir de ilk defa stüdyoya girmiş o kadar kamera içinde babası çağırınca 'gitmeyeceğim' dedi. Zorla ikna ettik. O çocuk daha 7 yaşında ve orada şok olmuş halde. Hemen yine kafası farklı çalışan arkadaşlar sallamış da sallamış."