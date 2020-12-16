16 Aralık 2020 Çarşamba 11:03 | Son Güncelleme:
İbo Show yeni bölüm konukları belli oldu! Bomba isimler...
Uzun yıllardır ekranlardan uzak kalan İbrahim Tatlıses İbo Show ile geri döndü. Star Tv ekranlarında cumartesi akşamları yayınlanan İbo Show'un bu haftaki konukları belli oldu. Her hafta birbirinden ünlü isimlerin katıldığı programda bu hafta Türk sanat camiasının önemli seslerinden Zara, EDHO dizisi yıldızı Oktay Kaynarca, usta oyuncu Oya Başar ve sevilen teknik direktör Yılmaz Vural konuk olacak.
İbo Show 9 yıllık aranın ardından İbrahim Tatlıses’in sunumuyla Star Tv ekranlarında yeniden başladı. Cumartesi akşamlarını yeniden izleyicilere sevdiren İbo Show birbirinden sürpriz konuklarıyla her hafta zaman zaman eğlenceli, zaman zaman ise hüzünlü dakikalar yaşatıyor. Programın bu haftaki konukları belli oldu.
İBO SHOW’DA BOMBA İSİMLER
İbo Show’un cumartesi günü (19 Aralık) yayınlanacak bölümündeki konukları açıklandı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yıldızı Oktay Kaynarca, sesiyle herkesi kendine hayran bırakan Zara, spor camiasının usta ismi Yılmaz Vural ve başarılı oyuncu Oya Başar bu hafta İbo Show’da izleyicileri ekran başına kilitleyecek.
Programın yeni bölüm fragmanında Oktay Kaynarca’nın şarkı söylediği anlar dikkatlerden kaçmadı.