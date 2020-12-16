İbo Show yeni bölüm konukları belli oldu! Bomba isimler...

İbo Show 9 yıllık aranın ardından İbrahim Tatlıses’in sunumuyla Star Tv ekranlarında yeniden başladı. Cumartesi akşamlarını yeniden izleyicilere sevdiren İbo Show birbirinden sürpriz konuklarıyla her hafta zaman zaman eğlenceli, zaman zaman ise hüzünlü dakikalar yaşatıyor. Programın bu haftaki konukları belli oldu.



İBO SHOW’DA BOMBA İSİMLER

İbo Show’un cumartesi günü (19 Aralık) yayınlanacak bölümündeki konukları açıklandı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yıldızı Oktay Kaynarca, sesiyle herkesi kendine hayran bırakan Zara, spor camiasının usta ismi Yılmaz Vural ve başarılı oyuncu Oya Başar bu hafta İbo Show’da izleyicileri ekran başına kilitleyecek.

Programın yeni bölüm fragmanında Oktay Kaynarca’nın şarkı söylediği anlar dikkatlerden kaçmadı.