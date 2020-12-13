İbo Show'da gözyaşları sel oldu aktı! İbrahim Tatlıses sürpriz konuğuna böyle seslendi: Beni affet

İbo Show'un bu haftaki konukları Gülben Ergen, Serdar ortaç, Nilgün Belgün ve Mustafa Üstündağ oldu.

Yıllar sonra hayranları ile yeniden buluşan İbrahim Tatlıses'in bu hafta sürpriz bir konuğu vardı.

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in Ayşegül Yıldız ile evliliğinden doğan kızı Elif Ada Tatlı programın bir bölümünde ekrana çıktı.

Tatlı halleriyle ilgi çeken Ada, keyifli anların yaşanmasına sebep oldu. Koronavirüs dolayısıyla İbrahim Tatlıses'e sarılmayan Ada, babasının maske takması sonrası kucaklaştı.

İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada, programdan ayrıldıktan sonra ise duygusal anlar yaşandı. Tatlıses, yaşadığı silahlı saldırıyı hatırlatarak kızı Elif Ada'ya "Kötü zamanda doğdun. Beni şarkı söylediğim zamanlarda görsün isterdim... Beni affet kızım." diye seslendi.

O onlar ekran başındakilerin yüreklerini parçaladı.