İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, kızı Elif hakkında çıkan dedikodulara son noktayı koydu

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız’ın kızı Elif hakkında İbo Show'da yaşananlara ilişkin çıkan dedikodulara isyan etti. İbrahim Tatlıses’in Kızı Elif’in İbo Show’da söylediklerine gelen tepkilere Ayşegül Yıldız’dan sosyal medya hesabı üzerinden yanıt gecikmedi.

İbrahim Tatlıses yıllarca süren hasrete son vererek İbo Show programını tekrar izleyiciyle buluşturdu. Dün akşam 5. bölümle ekranlara gelen İbo Show’da İbrahim Tatlıses’in kızı Elif Ada da vardı. Elif Ada, programa çıkınca heyecandan ne yapacağını şaşırdı.

ELİF ADA’NIN ANNESİ AYŞEGÜL YILDIZ

İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız birkaç yıllık bir birlikteliğin ardından 2011 yılında evlenmişti. Ayşegül Hanım tanıştıklarında 16 yaşındaydı. Evlendiklerinde ise 20’li yaşlarının başındaydı.

Evlendikten sonra bir kız çocuk dünyaya getrdiler. Dün akşam programa katılan Elif Ada… Ardından evlilik çok uzun sürmedi. Çift 2013 yılında boşandı.

UZUN SÜREDİR GÖRÜŞMÜYORLAR

Boşandıktan sonra Elif Ada ve annesi Ayşegül Yıldız Bursa’da yaşamına devam etti. İbrahim Tatlıses ise İzmir’deydi. Boşanmanın ardından nadir görüşen baba kızın hasreti hala sürüyor.

ELİF ADA’NIN MASUMLUĞU

Dün akşamki İbo Show’a Elif Ada da izlemek için gelmiş. İbrahim Tatlıses de kızını ekrana çıkarmak ve biraz konuşturmak istedi.

Elif Ada İbrahim Bey’in çağırması üzerine babasının yanına gitti. Ama öyle utandı ki ne diyeceğini şaşırdı. Babası İbrahim Tatlıses maske hakkında söyleyeceğin bir şey var mı diye sorduğunda “Maske taksınlaar!” deyiverdi.

İbrahim Tatlıses “Elif Ada evde de böyle beni görünce eşikte duruyor yanıma gelmiyor. Kızım neden böyle yapıyorsun?” diye sorunca Elif Ada da “Annem söylemiyor. Annem getirmiyor.” cevabını yapıştırıverdi.

Herkes gülekten kırıldı. Meğer Elif Ada babasını daha çok görmek istiyormuş. Böylece annesine beni daha çok babama götür sinyalleri verdi.

AYŞEGÜL YILDIZ AÇIKLADI!

Elif Ada virüs nedeniyle babasına sarılmak istemeyince ve az önceki konuşmalar da olunca tüm izleyiciden tepki geldi. Herkes “Neden görüşmüyorlar, çocuk babasını tanımıyor neredeyse.” gibi dedikodulara başladı.

Elif Ada’nın annesi Ayşegül Yıldız da çocuğu hakkında yapılan bu dedikodular karşısında sessiz kalmadı. Bir magazin sayfasının altına her şeyi ortaya koyan ifadelerini sıralayıverdi.

Ayşegül Hanım, “Çocuk babasını zaten sürekli görmediği için babasından çok utanıyor. Babasını hayatında ilk defa program sunarken izliyor onun şaşkınlığı ve heyecanı var.” diyerek haklı açıklamasını yazıyor.

Devamında, “O çocuk daha 7 yaşında ve orada şok olmuş halde. Hemen yine kafası farklı çalışan arkadaşlar sallamış da sallamış. Kaldı ki bir tek babasını değil beni de gömdü. Çocuk işte…” notuna gülücük emojisini de ekleyerek yorum yapıyor Ayşegül Yıldız.

Elif Ada’nın şaşkınlığına ve masum ifadelerine dikkat çekiyor. Herkes de bilmeden konuşmasın demek istiyor!

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