İbo Show Yılbaşı Özel programı bomba gibi geliyor! Konuklar belli oldu

İbrahim Tatlıses’in 9 yıllık aranın ardından Star Tv’de yeniden sunmaya başladığı İbo Show büyük beğeni topladı. Uzun yıllar boyu televizyon ekranlarında program sunan İbrahim Tatlıses uğradığı saldırı sonucu ağır yaralanmış ve tedavi görmüştü. Sağlığına kavuşan ve yeniden sevenleriyle buluşan Tatlıses her hafta yine birbirinden ünlü konuklarıyla izleyicileri ekran başına kilitlemeye başladı.



İBO SHOW YILBAŞI ÖZEL PROGRAMININ KONUKLARI BELLİ OLDU

İbrahim Tatlıses’in sunduğu İbo Show programı bu hafta izleyici karşısına çıkmayacak. Yılbaşı Özel programı ile sevenleriyle buluşacak İbo Show’un birbirinden özel konukları belli oldu. İbo Show’un Yılbaşı Özel programında Seda Sayan ve Bülent Ersoy yer alacak.