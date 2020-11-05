05 Kasım 2020 Perşembe 16:38 | Son Güncelleme:
Gelinim Mutfakta 5 Kasım puan durumu nasıl? Gelinim Mutfakta gün birinci kim oldu?
Gelinim Mutfakta 5 Kasım puan durumu merak ediliyor. Ekranların sevilen yapımları arasında yer alan dizi Gelinim Mutfakta 5 Kasım puan durumu Onur Büyüktopçu tarafından açıklanıyor. Kayınvalidelerin tadımı sonrası puanlama yapılıyor. En yüksek puanı alan isim çeyrek altını alan sahibi oluyor. Peki, Gelinim Mutfakta 5 Kasım puan durumu nasıl? Gelinim Mutfakta gün birinci sizlerle...
Gelinim Mutfakta 5 Kasım puan durumu heyecanlı bir şekilde bekleniyor. Hafta içi her gün Kanal D ekranında yayınlanan Gelinim Mutfakta hafta boyunca yarışan adaylar 5 altın bileziğin sahibi olmak istiyor. Bugün portakallı ayvalı kereviz yemeği yapan gelinlere puanları kayınvalideler verdi. Gelinim Mutfakta 5 Kasım puan durumu nasıl?
GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİ KİM OLDU?
5 Kasım Perşembe günü çeyrek altını alan isim belli oldu. Gelinim Mutfakta'da kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak gün birinci Gizem seçildi.
GELİNİM MUTFAKTA 5 KASIM PUAN DURUMU NASIL?
5 Kasım puan durumu Onur Büyüktopçu tarafından açıklandı. Bugün en yüksek puanı Gizem aldı. 5 Kasım Perşembe gününün en düşük puanı ise Aysun'a ait.