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  • Gelinim Mutfakta 5 Kasım puan durumu nasıl? Gelinim Mutfakta gün birinci kim oldu?
05 Kasım 2020 Perşembe 16:38 | Son Güncelleme:

Gelinim Mutfakta 5 Kasım puan durumu nasıl? Gelinim Mutfakta gün birinci kim oldu?

Gelinim Mutfakta 5 Kasım puan durumu nasıl" Gelinim Mutfakta gün birinci kim oldu"

Gelinim Mutfakta 5 Kasım puan durumu merak ediliyor. Ekranların sevilen yapımları arasında yer alan dizi Gelinim Mutfakta 5 Kasım puan durumu Onur Büyüktopçu tarafından açıklanıyor. Kayınvalidelerin tadımı sonrası puanlama yapılıyor. En yüksek puanı alan isim çeyrek altını alan sahibi oluyor. Peki, Gelinim Mutfakta 5 Kasım puan durumu nasıl? Gelinim Mutfakta gün birinci sizlerle...

Gelinim Mutfakta 5 Kasım puan durumu heyecanlı bir şekilde bekleniyor. Hafta içi her gün Kanal D ekranında yayınlanan Gelinim Mutfakta hafta boyunca yarışan adaylar 5 altın bileziğin sahibi olmak istiyor. Bugün portakallı ayvalı kereviz yemeği yapan gelinlere puanları kayınvalideler verdi. Gelinim Mutfakta 5 Kasım puan durumu nasıl?

GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİ KİM OLDU?

5 Kasım Perşembe günü çeyrek altını alan isim belli oldu. Gelinim Mutfakta'da kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak gün birinci Gizem seçildi.

GELİNİM MUTFAKTA 5 KASIM PUAN DURUMU NASIL?

5 Kasım puan durumu Onur Büyüktopçu tarafından açıklandı. Bugün en yüksek puanı Gizem aldı. 5 Kasım Perşembe gününün en düşük puanı ise Aysun'a ait.

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