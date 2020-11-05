Gelinim Mutfakta 5 Kasım puan durumu nasıl? Gelinim Mutfakta gün birinci kim oldu?

Gelinim Mutfakta 5 Kasım puan durumu heyecanlı bir şekilde bekleniyor. Hafta içi her gün Kanal D ekranında yayınlanan Gelinim Mutfakta hafta boyunca yarışan adaylar 5 altın bileziğin sahibi olmak istiyor. Bugün portakallı ayvalı kereviz yemeği yapan gelinlere puanları kayınvalideler verdi. Gelinim Mutfakta 5 Kasım puan durumu nasıl?

GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİ KİM OLDU?

5 Kasım Perşembe günü çeyrek altını alan isim belli oldu. Gelinim Mutfakta'da kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak gün birinci Gizem seçildi.

GELİNİM MUTFAKTA 5 KASIM PUAN DURUMU NASIL?

5 Kasım puan durumu Onur Büyüktopçu tarafından açıklandı. Bugün en yüksek puanı Gizem aldı. 5 Kasım Perşembe gününün en düşük puanı ise Aysun'a ait.