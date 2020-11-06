Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? 6 Kasım Gelinim Mutfakta puan durumu!

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi izleyicilerin merak ettiği konu başlıklarından oldu. Hafta içi her gün Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta'da yarışmacılar bugün katmer yaparak en yüksek puana ulaşmaya çalışıyor. Pazartesi gününden beri en yüksek puanı alan isim bugün 5 altın bileziği sahibi olacak. Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu?

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi henüz belli olmadı. Detaylar gelince haberimize ekleyeceğiz.

Gelinim Mutfakta katmer nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta katmer tarifi, malzemeleri!

GELİNİM MUTFAKTA NEDİR?

Ekranların en lezzetli, en çekişmeli bir o kadar eğlenceli yarışması olmaya aday "Gelinim Mutfakta"da gelinler, kendilerine verilen süre içerisinde günün yemeğini yapmaya çalışacak, bu yarışta onları an be an izleyen kayınvalideler ise puanladığı tabakların kime ait olduğunu bilmeden puan vererek gelinini birinci yapmaya çalışacak.

Haftanın sonunda en yüksek puanı alan gelin ve kayınvalidesi 10 Bin TL değerinde 5 altın bilezik kazanırken, en düşük puanı alan gelin ve kayınvalidesi ise programa veda edecek.