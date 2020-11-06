Gelinim Mutfakta katmer nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta katmer tarifi, malzemeleri!

Katmer bugün Gelinim Mutfakta'da yapılacak tatlı olarak seçildi. Kanal D'nin sevilen yapımları arasında yer alan Gelinim Mutfakta'da heyecanlı anlar yaşanmaya devam ediyor. Bugün Gelinim Mutfakta katmer yapan gelinlere puanlamayı kayınvalideler ve Onur Büyütopçu yapacak. Gelinim Mutfakta katmer nasıl yapılır?

GELİNİM MUTFAKTA KATMER MALZEMELERİ

Hamuru için:

Un Sıvıyağ Su Tuz

İçi için:

Kaymak Boz Fıstık Şeker Sade yağ

GELİNİM MUTFAKTA KATMER NASIL YAPILIR?

Yumurta, yoğurt ve sıvı yağı geniş bir kaba alın.

Ardından su, kabartma tozu ve tuzu ekleyip elinizle karıştırın.

Elekten geçirilmiş unu ekleyip hamuru güzelce yoğurun.

Kıvam alan hamuru yaklaşık yarım saat dinlenmeye bırakın.

Dinlenen hamuru 8 eşit bezeye bölün.

Bezeleri merdane yardımıyla bir yemek tabağı boyutunda açın.

4 bezeyi aralarına tereyağı sürerek yağlayın.

Yağlanmış hamurları elinizle açarak büyütebildiğiniz kadar büyütün.

Tekrar yağlanmış hamuru rulo şeklinde sarın ve hamuru ortadan ikiye bölün.

Hamurları yağlı kağıt üzerine alın ve elinizle açın. Arasına Antep fıstığı koyun.

Üzerine yumurta sürüp önceden ısıtılmış 190 derece fırında pişirin.

Katmer tarifi hazır. Afiyet olsun…