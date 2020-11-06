Gelinim Mutfakta katmer nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta katmer tarifi, malzemeleri!
Gelinim Mutfakta katmer tarifi bugün izleyicilerin merak ettiği başlıklardan oldu. Her gün farklı yemeklerin yapıldığı Gelinim Mutfakta'da cuma günleri tatlı yapılıyor. Mutfakta katmer yapacak olan gelinler en yüksek puanı almayı amaçlıyor. Gelinim Mutfakta katmer nasıl yapılır? Lezzetli katmer tarifi haberimizde.
Katmer bugün Gelinim Mutfakta'da yapılacak tatlı olarak seçildi. Kanal D'nin sevilen yapımları arasında yer alan Gelinim Mutfakta'da heyecanlı anlar yaşanmaya devam ediyor. Bugün Gelinim Mutfakta katmer yapan gelinlere puanlamayı kayınvalideler ve Onur Büyütopçu yapacak. Gelinim Mutfakta katmer nasıl yapılır?
GELİNİM MUTFAKTA KATMER MALZEMELERİ
Hamuru için:
- Un
- Sıvıyağ
- Su
- Tuz
İçi için:
- Kaymak
- Boz Fıstık
- Şeker
- Sade yağ
GELİNİM MUTFAKTA KATMER NASIL YAPILIR?
Yumurta, yoğurt ve sıvı yağı geniş bir kaba alın.
Ardından su, kabartma tozu ve tuzu ekleyip elinizle karıştırın.
Elekten geçirilmiş unu ekleyip hamuru güzelce yoğurun.
Kıvam alan hamuru yaklaşık yarım saat dinlenmeye bırakın.
Dinlenen hamuru 8 eşit bezeye bölün.
Bezeleri merdane yardımıyla bir yemek tabağı boyutunda açın.
4 bezeyi aralarına tereyağı sürerek yağlayın.
Yağlanmış hamurları elinizle açarak büyütebildiğiniz kadar büyütün.
Tekrar yağlanmış hamuru rulo şeklinde sarın ve hamuru ortadan ikiye bölün.
Hamurları yağlı kağıt üzerine alın ve elinizle açın. Arasına Antep fıstığı koyun.
Üzerine yumurta sürüp önceden ısıtılmış 190 derece fırında pişirin.
Katmer tarifi hazır. Afiyet olsun…