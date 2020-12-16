Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil yeni dizisini duyurdu bile!

Erkan Kolçak Köstendil, bu süreçte ise yeni bir dizi duyurusu yaptı. Daha önce de Bülent Şakrak ile birlikte pandemi döneminde hazırladığı mini dizi “Pes Artık” ile youtube’da yol almaya başlayan Köstendil, yine benzer bir projeyi hayata geçirdi.

Oyuncunun yeni dizisinin ismi ise Konuşma… İlk fragmanını instagram hesabından paylaşan Köstendil, yakında dizinin bölümlerinin youtube kanalında yayınlanacağını da açıkladı.

Çukur dizisinde izleyicilerin bir süredir göremediği oyuncu, yakında youtube kanalında farklı bir karakterde yer alacak. Rol alan isimler de çok iddialı… Köstendil, sosyal medya paylaşımında dizide rol alan arkadaşlarını da yazdı. Aslıhan Gürbüz, Cansu Tosun, Görkem Şarkan, Kenan Tosun dizide rol olan isimler olarak dikkat çekiyor.

Köstendil mesajında müziklerin ise Hekimoğlu dizisinde Orhan karakterine hayat veren Okan Yalabık olduğunu da yazdı:

“KONUŞMA” çok yakında MiniDiziChannel YouTube kanalında…