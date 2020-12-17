Doğduğun Ev Kaderindir'in Zeynep'i Demet Özdemir'den siyah beyaz paylaşım

İbrahim Çelikkol ile başrollerini paylaştığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde hayat verdiği Zeynep karakteri ile şöhretine şöhret katan Demet Özdemir Instagram’ı çalkalamaya devam ediyor.

Başarılı oyunculuk performansının yanı sıra güzelliğiyle de büyün dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Demet Özdemir, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.

Hafif dekolteli bluzu ve topuklu ayakkabıları ile beğeni toplayan Demet Özdemir, kahkaha atarken verdiği pozu siyah beyaz filtre ile paylaştı.

Özdemir’in paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken sosyal medya kullanıcıları ‘Of, çok güzel’, ‘Gülüşünden öperim’ ve ‘Seni çok seviyorum’ gibi yorumlar yaptı.

İşte Demet Özdemir’in sosyal medyada beğeni toplayan o paylaşımı…