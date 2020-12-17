Kylie Jenner zirveyi kaptırmadı! Yıllık kazancı dudak uçuklattı

ABD’nin en ünlü ailesi olan Kardashian’ların üyesi Kylie Jenner, küçük yaşına rağmen kendi adını taşıyan kozmetik markasını çıkarmasıyla birlikte servetine servet kattı. Yaşadığı ev, bindiği arabalar ve taktığı takılar ile kendine hayran bırakan Jenner’ın serveti dudak uçuklattı.

ABD’li reality şov yıldızı ve iş insanı olan Kylie Jenner, Forbes'ın en çok kazanan ünlüler listesinde birinci sırada yer aldı.

Forbes, Jenner'ın toplam servetinin yaklaşık 700 milyon dolar olduğunu belirtirken Kanye West'in toplam servetinin 1.3 milyar dolar civarında olduğunu belirtti.

Kylie Jenner, geçen sene de 590 milyon dolarla listede birinci sırada yerini aldı.