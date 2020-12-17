Hadise ve Kaan Yıldırım yeniden mi barıştı? O iddia gündeme bomba gibi düştü

Hekimoğlu’nun Mehmet Ali’si Kaan Yıldırım ve O Ses Türkiye programının güzel jüri üyesi Hadise, aşk yaşamaya başlaması ile magazin basını tarafından daha da yakından takip edilmeye başlanmıştı. Ancak çiftin ilişkisinin iyi gittiği düşünülürken Hadise’den ayrılık paylaşımı gelmişti. Kaan Yıldırım ise yakın çevresine ‘Biz evlenecektik, Hadise fevri davrandı’ söylemleri gündeme gelmişti.

KAAN YILDIRIM VE HADİSE BARIŞTI İDDİASI

Söylemezsem Olmaz programının iddialarına göre Kaan Yıldırım ve Hadise barıştı. Söylemezsem Olmaz programının muhabirini geçtiğimiz akşam Kaan Yıldırım’ın evinin önünde Hadise’nin arabasını gördüğü iddiasında bulundu.

REKLAM AYRILIĞI MI?

Programda yer alan bir diğer iddiaya göre ünlü çift Hekimoğlu dizisinin reytinglerini artırmak için ayrılık haberini gündeme getirdi.