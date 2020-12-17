  • $7,7243
  • 9,4787
  • 470.223
  • 1399.36
  • Haberler
  • Magazin
  • Hadise ile ayrılan Hekimoğlu'nun Mehmet Ali'si Kaan Yıldırım'dan ilk paylaşım geldi
17 Aralık 2020 Perşembe 17:13 | Son Güncelleme:

Hadise ile ayrılan Hekimoğlu'nun Mehmet Ali'si Kaan Yıldırım'dan ilk paylaşım geldi

Hadise ile ayrılan Hekimoğlu'nun Mehmet Ali'si Kaan Yıldırım'dan ilk paylaşım geldi

Başarılı şarkıcı Hadise ile olan ilişkisini noktalayan Mehmet Ali'si Kaan Yıldırım Instagram hesabından paylaşımda bulundu. Yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım'ın paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Hekimoğlu’nun Mehmet Ali’si Kaan Yıldırım, Hadise ile olan ayrılığının ardından sessizliğe gömülmüştü. Sadece Hekimoğlu dizisiyle alakalı paylaşımlarda bulunana Kaan Yıldırım özel hayatını gözlerden uzak yaşamaya dikkat ediyor.

KAAN YILDIRIM TAKDİR TOPLADI

24 Aralık'ta 34 yaşına girecek olan başarılı oyuncu Kaan Yıldırım, yaptığı paylaşımda ‘Bu doğum günümde, kanser hastaları için birlik olalım. Herkese sağlıkla dolu bir ömür dilerim’ ifadelerini kullandı. Doğum gününde Türk Kanser Derneği'ne bağış yapılmasını isteyen Yıldırım, takdir topladı.

Hadise ve Kaan Yıldırım yeniden mi barıştı? O iddia gündeme bomba gibi düştü
<p>İranlı muhalif Habib Chaab'ın İranlı ajanlar tarafından kaçırılmasına ilişkin yeni görüntüler ort

İşte İranlı muhalifin kaçırılma anları...

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

45 yıl sonra ilk! Tarihi görev sona erdi

Bursa'nın üzerini kaplayan bulutlar, görsel şölen oluşturdu

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.