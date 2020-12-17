Hadise ile ayrılan Hekimoğlu'nun Mehmet Ali'si Kaan Yıldırım'dan ilk paylaşım geldi

Hekimoğlu’nun Mehmet Ali’si Kaan Yıldırım, Hadise ile olan ayrılığının ardından sessizliğe gömülmüştü. Sadece Hekimoğlu dizisiyle alakalı paylaşımlarda bulunana Kaan Yıldırım özel hayatını gözlerden uzak yaşamaya dikkat ediyor.

KAAN YILDIRIM TAKDİR TOPLADI

24 Aralık'ta 34 yaşına girecek olan başarılı oyuncu Kaan Yıldırım, yaptığı paylaşımda ‘Bu doğum günümde, kanser hastaları için birlik olalım. Herkese sağlıkla dolu bir ömür dilerim’ ifadelerini kullandı. Doğum gününde Türk Kanser Derneği'ne bağış yapılmasını isteyen Yıldırım, takdir topladı.

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