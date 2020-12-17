Seren Serengil'den İbo Show'a ağır eleştiri: Hastane odası ziyareti gibi!

İbo Show 9 yıllık aranın ardından Star Tv’de İbrahim Tatlıses’in sunuculuğuyla izleyici karşısına çıkmaya başladı. Beyaz Tv ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında konuşan Seren Serengil İbo Show hakkında ağır eleştirilerde bulundu. Serengil, İbo Show’un İbrahim Tatlıses’in imajına zarar verdiğini söyledi



HASTANE ODASI ZİYARETİ GİBİ

Seren Serengil İbo Show programını yerden yere vurarak: “Bu kadar çok hastane odası ziyareti gibi bu programı yaptırırsanız, bu adamın o zirvedeki halini yerle bir edeceksiniz yakında. Falso, her şey falso. Git gide o gözümüzdeki halini yerle bir ediyorlar. Bıraksalardı da öyle kalsaydı.” cümlelerine yer verdi.