Deniz Akkaya sır gibi sakladığı sevgilisini canlı yayında açıkladı!

Söylemezsem Olmaz programına konuk olan Deniz Akkaya, sevgilisi olduğunu söyledi. Ünlü model, Seren Serengil, Arto ve Bircan Bali'nin ısrarlarına rağmen sevgilisinin kim olduğunu söylemedi.

İlişkilerinde kibar erkeklerden hoşlandığını ifade eden Deniz Akkaya, Söylemezsem Olmaz programında açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile sık sık gündeme gelen Deniz Akkaya, 'Sevgilin var mı?' sorusuna kaçamak yanıtlar verdi. Akkaya, bir süredir hayatında birinin olduğunu söyledi.

Deniz Akkaya, sevgilisinin eğlence dünyasından olmadığını ifade etti. Deniz Akkaya, sevgilisine dair bütün detayları gizledi.

Sözlerine devam eden Deniz Akkaya, bugüne kadar sevgilisiyle hiç görüntü vermediğinin de altını çizdi.