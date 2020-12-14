Pazartesi akşamlarının fenomen dizisi Çukur'da bu hafta yine heyecanlı sahneler izleyicileri ekrana kilitleyecek. Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil'in diziden ayrılacağına yönelik iddialar gündeme gelmişti. Resmi bir açıklama gelmemesi ile birlikte Vartolu, Yamaç'ın isteği üzerine Afganistan'a gönderişmişti. Çukur Vartolu neden yok? Vartolu Saadettin Çukur'a ne zaman dönecek? gibi soruların yanıtları tüm dizi takipçileri tarafından merak konusu oldu. İşte tüm detaylar..

ÇUKUR VARTOLU NEDEN YOK?

Yamaç, Vartolu'dan Afganistan'a gitmesini isteyince Vartolu isteksiz de olsa kabul etmişti. Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil'in diziden ayrılacağına yönelik iddialar gündeme gelmişti. Ancak Ay Yapım tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Bu sebeple Vartolu Saadettin'in geri dönmesi bekleniyor.

VARTOLU SAADETTİN ÇUKUR'A NE ZAMAN DÖNECEK?

Vartolu Saadettin Çukur'a ne zaman döneceğine dair de henüz bir açıklama gelmedi.

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Koçovalılar'ın Selim’in intikamını almak için yapacakları ilk saldırı nefesleri kesecek.

Yamaç’ın Cengiz’in fabrikalarını patlatması intikam için atacağı adımların ilki olacak. Uzun süredir Erdenetler ve Koçovalılar arasındaki savaşı uzaktan izleyen Kulkan harekete geçme fırsatı bulacak. Selim’in intikamını almak için harekete geçen Cumali büyük bir sürprizle karşılaşacak. Efsun’un Erdenetler'in elinde olduğundan habersiz Yamaç, Nehir’in güvenliğini sağlamaya çalışacak. Koçovalılar'ın Selim’in intikamını almak için yapacakları ilk saldırı nefesleri kesecek.

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