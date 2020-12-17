17 Aralık 2020 Perşembe 10:18 | Son Güncelleme:
Nihal Candan'dan pişmanlık itirafı: Murat Boz'la olan parti ilişkim...
İşte Benim Stilim yarışma programı ile tanınan Nihal Candan, Beyaz Tv'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programına konuk oldu. Sunucuların sorduğu "Hayatında pişman olduğun bir ilişkin oldu mu?" sorusuna "Evet, Murat Boz'la olan parti ilişkim" yanıtını veren Candan sosyal medyada gündem oldu.
Nihal Candan, ünlü şarkıcı Murat Boz hakkında yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Tv8 kanalında yayınlanan İşte Benim Stilim yarışması ile ünlenen ve sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman gündeme gelmeyi başaran Candan Beyaz Tv’de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programına konuk oldu.
Programın sunucusu Bircan Bali Candan’a "Hayatında pişman olduğun bir ilişkin oldu mu?” sorusunu yöneltti. Candan’ın verdiği "Evet, Murat Boz'la olan parti ilişkim" yanıtı herkesi şaşırtırken sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.