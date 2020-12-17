Nihal Candan'dan pişmanlık itirafı: Murat Boz'la olan parti ilişkim...

Nihal Candan, ünlü şarkıcı Murat Boz hakkında yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Tv8 kanalında yayınlanan İşte Benim Stilim yarışması ile ünlenen ve sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman gündeme gelmeyi başaran Candan Beyaz Tv’de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programına konuk oldu.



Programın sunucusu Bircan Bali Candan’a "Hayatında pişman olduğun bir ilişkin oldu mu?” sorusunu yöneltti. Candan’ın verdiği "Evet, Murat Boz'la olan parti ilişkim" yanıtı herkesi şaşırtırken sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.