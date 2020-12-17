  • $7,772
  • 9,5161
  • 467.746
  • 1401.96
  • Haberler
  • Magazin
  • Nihal Candan'dan pişmanlık itirafı: Murat Boz'la olan parti ilişkim...
17 Aralık 2020 Perşembe 10:18 | Son Güncelleme:

Nihal Candan'dan pişmanlık itirafı: Murat Boz'la olan parti ilişkim...

Nihal Candan'dan pişmanlık itirafı: Murat Boz'la olan parti ilişkim...

İşte Benim Stilim yarışma programı ile tanınan Nihal Candan, Beyaz Tv'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programına konuk oldu. Sunucuların sorduğu "Hayatında pişman olduğun bir ilişkin oldu mu?" sorusuna "Evet, Murat Boz'la olan parti ilişkim" yanıtını veren Candan sosyal medyada gündem oldu.

Nihal Candan, ünlü şarkıcı Murat Boz hakkında yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Tv8 kanalında yayınlanan İşte Benim Stilim yarışması ile ünlenen ve sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman gündeme gelmeyi başaran Candan Beyaz Tv’de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programına konuk oldu.

Programın sunucusu Bircan Bali Candan’a "Hayatında pişman olduğun bir ilişkin oldu mu?” sorusunu yöneltti. Candan’ın verdiği "Evet, Murat Boz'la olan parti ilişkim" yanıtı herkesi şaşırtırken sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. 

<p>Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara-Niğde Otoyolu 2. Kesim Açılış Töreni'ne video konferansla kat

Müjdeyi Başkan Erdoğan verdi! Yeni füze sistemi HİHAR A envantere giriyor

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Almanya'da 10 Ocak'a kadar sürecek kısıtlamalar başladı

Baraj suları altında kalan eski evlerin görüntüsü büyük ilgi görüyor

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.