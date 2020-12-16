Çukur'a sürpriz transfer! Dengeler değişecek

Show TV'de yayınlanan başrollerinde Aras Bulut İynemli, Necip Memili ve Erkan Kolçak Köstendil gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisi nefes kesen bölümleri ile izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Her bölümde aksiyon ve adrenalinin yüksek olduğu Çukur dizisine son olarak Selim Koçovalı karakterine hayat veren Öner Erkan veda etmişti.

Öner Erkan'ın vedası Çukur hayranlarını üzerken kadroya sürpriz bir isim dahil oldu. Genco Özak'ın ardından dizinin kadrosuna son olarak Yeni Hayat dizisinde rol alan Begüm Akkaya dahil oldu. Başarılı oyuncu Begüm Akkaya Çukur dizisinde Seher karakterine hayat verecek.

BEGÜM AKKAYA KİMDİR?

Begüm Akkaya, 8 Şubat 1991 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Baba tarafından aslen Giresunludur. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Ana Sanat Dalı Bölümü'nden mezun olmuştur. Begüm Akkaya, 'Mavi Dalga' ile 20. Sadri Alışık Ödülleri Ekrem Bora Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü, 'Nergis Hanım2 ile Adana Altın Koza Film Festivali Türkan Şoray Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü ve Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali Genç Cadı Ödülü, 'Kuma' filmi ile Molodist International Film Festival Best Actress ve Philadelphia Film Festival Best Actress ödüllerine layık görülmüştür.

İlk oyunculuk deneyimini 2005 yılında rol aldığı Beşinci Boyut dizisi ile yaşayan Begüm Akkaya; Uçurum, 20 Dakika, Altınsoylar ve Bugünün Saraylısı, Aşk ve Gurur gibi projelerde rol almıştır. Begüm Akkaya, 1.63 metre boyunda, 51 kilo ve Kova burcudur.

Begüm Akkaya'nın rol aldığı diziler ve filmler:

2020 – Yeni Hayat (Seher)

2019 – Kurşun (Tomris) (TV Dizisi)

2019 – I Am You (Melike) (Sinema Filmi)

2018 – Adı Zehra (Hayal) (TV Dizisi)

2017 – Aşk ve Gurur (Elif) (TV Dizisi)

2016 – Altınsoylar (Ümmü) (TV Dizisi)

2015 – Bugünün Saraylısı (Feride) (TV Dizisi)

2014 – 20 Dakika (Zeliha) (TV Dizisi)

2013 – Nergis Hanım (Sinema Filmi)

2013 – Mavi Dalga (Perin) (Sinema Filmi)

2012 – Uçurum (Ceylan) (TV Dizisi)

2012 – Kuma (Ayşe) (Sinema Filmi)

2012 – Acayip Hikayeler (Fazilet) (TV Dizisi)

2011 – Muhteşem Yüzyıl (Hasibe) (TV Dizisi)